ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أمس (الخميس)، أن بيتر ستانو، المتحدث باسم مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أعلن استئناف الجولة الثامنة من المفاوضات حول الملف النووي الإيراني في فيينا في غضون الأيام القليلة القادمة. وأضاف ستانو، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في بروكسل، حسب "فارس": "بلغنا منتصف الجولة الثامنة للمفاوضات التي توقفت الأسبوع الماضي مؤقتاً، حيث عاد المفاوضون إلى عواصم بلدانهم لإجراء مشاورات مهمة وتلقي التعليمات السياسية المصيرية في هذا الخصوص". وتوقع المسؤول الأوروبي أن يتم استئناف المفاوضات خلال الأسبوع القادم؛ مؤكداً أن الاتحاد سيُصدر في الوقت المناسب بياناً بهذا الشأن.

قضت محكمة في إسطنبول بتأييد حكم سابق بحبس خمسة صحافيين، بتهمة إفشاء أسرار الدولة خلال تغطيتهم خبر جنازة ضابطَين من المخابرات التركية قُتلا في ليبيا.

رفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قرار مجلس أوروبا إحالة قضية احتجاز رجل الأعمال الناشط البارز في مجال الحقوق المدنية عثمان كافالا إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في إجراء تأديبي يتخذه للمرة الثانية في تاريخه. وقال إن أنقرة لن تحترم مجلس أوروبا ما لم يحترم محاكمها.

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أن وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورنس بارلي، ستبحث مع رئيس النيجر محمد بازوم "تطور" الانتشار العسكري الفرنسي في منطقة الساحل. وأوضحت الوزارة في بيان أن بارلي؛ الموجودة في نيامي أمس وأول من أمس، ستؤكد لسلطات النيجر "دعم فرنسا الثابت في مواجهة الخطر الجهادي".

كشف الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني، في بيان صباح أمس، عن أن قوات الأمن الباكستانية صدت هجوماً إرهابياً على معسكر للجيش في بلوشستان مساء أول من أمس؛ مما أسفر عن مقتل إرهابيين في العملية. وأعلن وزير الداخلية الباكستاني في بيان، أن الجيش الباكستاني قتل 15 إرهابياً حاولوا شن هجوم على المعسكر في منطقتي ناوشكي وبنجور في بلوشستان في هجوم مضاد على الإرهابيين.