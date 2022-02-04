وجهت الولايات المتحدة، ضربة قوية جديدة لتنظيم "داعش"، بقتلها زعيمه أبو إبراهيم الهاشمي القرشي بعملية نفذتها قوة كوماندوز في محافظة إدلب السورية. وأعلن الرئيس جو بايدن أن واشنطن "أزاحت" زعيم "داعش" القرشي في عملية إنزال جوي نفذتها قوات أميركية خاصة في ريف إدلب شمال غربي سوريا ليل الأربعاء - الخميس، مؤكداً عودة جميع الجنود الأميركيين سالمين. وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان 13 شخصاً على الأقل بينهم أربعة أطفال وثلاث نساء قضوا خلال العملية التي بدأت بإنزال جوي، واستمرت لأكثر من ساعتين، تخللها إطلاق رصاص واشتباكات. كما أعلنت واشنطن أن قواتها دمرت مروحية في ريف حلب تعرضت لعطل، بعد مشاركتها في الإنزال. واستهدفت العملية الأميركية، مبنى من طابقين في أرض محاطة بأشجار الزيتون.

شهدت الساحة السياسية الليبية أمس، عودة مفاجئة للمشير خليفة حفتر، إلى موقعه قائداً عاماً لـ"الجيش الوطني" المتمركز في شرق البلاد، فيما عاد الفريق أول عبد الرازق الناظوري لرئاسة الأركان العامة للجيش. ولم يعلن "الجيش" رسمياً عن هذه الخطوة، التي أكدتها مصادر عسكرية وتناقلتها وسائل إعلام محلية، علماً بأن حفتر كان قد تنحى اختيارياً وبشكل مؤقت عن منصبه، وكلّف الناظوري قيادة الجيش، وذلك قبيل ترشحه للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 24 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي ثم تأجلت.

واصل مجلس النواب أمس تسلم ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، خلفاً لحكومة «الوحدة الوطنية» الحالية، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة.

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، في تصريحات مثيرة أطلقها في دارفور، أن الجيش لن يسلم السلطة إلا عبر الانتخابات أو التوافق السياسي.

ينعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية، الأحد، في اجتماع قد يؤشر أيضاً إلى هوية الخليفة المحتمل للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

اختتمت فعاليات التدريب الجوي المشترك المصري - الفرنسي «آمون 22»، الذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية بعدد من القواعد الجوية المصرية، وبمشاركة عدد من المقاتلات متعددة الطرازات. ووفق إفادة للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية أمس، فإن «التدريب اشتمل على تنفيذ العديد من المحاضرات لتبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية في التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة، فضلاً عن تنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة لمجموعة من أحدث الطرازات للمقاتلات متعددة المهام.

أكدت الولايات المتحدة على دعم شركائها في الخليج العربي، خصوصاً السعودية والإمارات، في مواجهة العدوان الحوثي الذي يستهدف المدن والبنى التحتية، في الوقت الذي تعهدت فيه واشنطن بالوقوف مع الرياض وأبوظبي بالإمدادات اللازمة، والتأكيد على الحل الدبلوماسي، مع الإشارة إلى أن تصعيد الحوثيين العام الماضي كان عقبة رئيسية أمام جهود السلام.

اعترفت وزارة الدفاع التركية، أول من أمس، بمقتل جندي من قواتها جراء قصف لـ«قسد» بقذيفة مدفعية على مخفر تركي داخل الأراضي التركية على الحدود مع سوريا.