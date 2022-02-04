الجمهورية/ إيفا أبي حيدر

تحت عنوان "تحسين مداخيل القطاع العام ... ماذا عن الخاص؟" كتبت "أبي حيدر" أقرّت الحكومة خلال درسها مشروع موازنة 2022 صرف مساعدات اجتماعية لموظفي القطاع العام كافة، وبعد تبديل بالصياغات، والملحوظة في مشروع الموازنة، فتقرّر إعطاء العاملين في القطاع العام والمتقاعدين، مساهمة اجتماعية تحدّدت براتب شهر على ألّا تقل عن مليوني ليرة لبنانية ولا تزيد عن 6 ملايين للعاملين، أما بالنسبة الى المتقاعدين فلن تقلّ عن مليون ليرة شهرياً. وسيتمّ العمل بهذه المساعدة لمدة عام، وهي لا تُعدّ تصحيحاً للأجور ولا سلفة على غلاء المعيشة، ولن يكون لها أي انعكاس على تعويضات نهاية الخدمة ولا على الراتب التقاعدي. وفي هذا السياق، قالت يبدو أنّ ملف اجور القطاع الخاص والزيادات للعاملين فيه موضوعة جانباً، مع العلم انّ غالبية دوائر الدولة مقفلة وموظفوها لا يداومون، على عكس موظفي القطاع الخاص الذين استفادوا فقط من رفع تعرفة بدل النقل الى 65 الفاً.

الشرق/ تيريز القسيس صعب

تناولت موضوع ما يجري على الساحة اللبنانية ونقلت عن مصادر سياسية متابعة قولها إنّ الركود الذي تشهده الساحة اللبنانية خطير للغاية خصوصاً بعدما تغيرت معالم اللعبة الداخلية إثر تعليق الرئيس سعد الحريري نشاطه السياسي. وتحدّثت عن زيارة أمين سر الفاتيكان المونسينيور بول غالاغير، وكشفت أنّ غالاغير نقل الى المسؤولين القلق الكبير الذي يشعر به بابا روما والمتعلق بمستقبل المسيحيين في الشرق. وأكدت أن دوائر الفاتيكان على اتصال يومي بالمراجع الدولية والإقليمية الملمة بالشأن اللبناني للوقوف على بينة من آخر التطورات والاحداث. كما عبر الموفد الرسولي عن القلق والخوف من ما يواجهه المسيحيون في الشرق من اضطرابات وتهجير جراء السياسيات الفاشلة والتدخلات الكيدية في المنطقة. وقالت المراجع اعلاه انّه لا يجب تهميش الوجود المسيحي في الشرق، واكدت ان صورة لبنان بلد القيم والتعددية والحضارة، لن نقبل ان تتبدل او تتغير تماشيا مع التطورات المنتظرة في المنطقة. وختمت المراجع بالتأكيد ان قداسة البابا سيزور حتما لبنان، ولكن تاريخ الزيارة لم يحدد بعد.