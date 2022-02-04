وكالة الأناضول

البرهان: ملتزمون بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية في السودان

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يوم أمس، التزام الحكومة بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية العاملة في البلاد وتذليل الصعاب التي تواجهها. جاء ذلك إثر اجتماع البرهان، في القصر الرئاسي بالخرطوم، مع المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي إيدي راو، وفق بيان مجلس السيادة الانتقالي. واطلع البرهان على "النشاط والبرامج التي يضطلع بتنفيذها برنامج الغذاء العالمي في البلاد". وأكد "التزام الحكومة بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية العاملة بالبلاد، وتذليل الصعاب التي تواجهها واهتمامها بسلامة وأمن العاملين فيها، خاصة في إقليم دارفور". من جانبه، أوضح المدير القطري للبرنامج، وفقا للمصدر ذاته، أن "اللقاء تناول مجمل الأوضاع الأمنية في مدينة الفاشر (غرب) على خلفية لقائهم الأخير بوالي شمال دارفور والخطوات التي تم الاتفاق عليها بشأن محاسبة المتورطين في أحداث التعدي على مقار وممتلكات برنامج الغذاء العالمي بالمدينة". وقال إنه "اطمأن خلال اللقاء على الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا لتوفير الأمن والسلامة، ليس للعاملين في برنامج الغذاء العالمي وحده وإنما لكل أفراد الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الإنسانية في ولايات دارفور".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

وزيرا الخارجية الروسي والصيني يبحثان الأوضاع في أوكرانيا وأفغانستان

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الصيني وانغ إي، في بكين يوم أمس، عددا من القضايا الإقليمية والدولية، ومن بينها الأوضاع في أوكرانيا وأفغانستان. وجاء في بيان للخارجية الصينية، أن "الطرفين قاما بتنسيق المواقف، بشأن مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأوضاع في أوكرانيا وأفغانستان وشبه الجزيرة الكورية، والتعاون في إطار بريكس [مجموعة الدول ذات الاقتصاد الأسرع نموا، وهي الهند وروسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والصين]". وذكر البيان الصيني أن الجانبين وقعا وثيقة للتعاون بين وزارتي خارجية الصين وروسيا الاتحادية، حيث أيد الجانبان ضمان السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لكنهما يعارضان أي محاولات لخلق مواجهة معسكرات، ومواجهة تكتلية.