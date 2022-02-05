TL

دعوة ميقاتي لعقد جلسة عادية لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل في السراي الحكومي توحي بذلك مبدئيا لكن الجواب الشافي يكمن في طبيعة البنود ال 76 التي يتضمنها جدول العمل وما إذا كانت تتعدى عنواني الموازنة وخطة التعافي.

المنار

لا يزال بعض التجار يذبح اللبنانيين بسيف الاسعار، رغم جهود وزارة الاقتصاد ودورياتها على المؤسسات والاسواق، فالواقع يحتاج الى نيابات عامة وقوى امنية معنية لمكافحة هذا الوباء الذي يفوق بخطورته وباء اومكرون الذي استحكم هو الآخر انتشارا بين اللبنانيين.

nbn

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد زيارته بعبدا اليوم وجوب القيام بخطوات تحدد مسار ملف الكهرباء بشكل نهائي وواضح وقال: نحن بحاجة الى خطة كاملة وواضحة للكهرباء نعلم من خلالها متى ستتوافر أربعا وعشرين ساعة في اليوم أما موضوع سلفة الكهرباء فسيكون خارج الموازنة المرسلة الى مجلس النواب وسيرسل لاحقا الى ساحة النجمة من خلال مشروع قانون منفصل لافتا الى أن الحل المجتزأ واعطاء سلفة في كل مرة على غرار ما كان يحصل خلال السنوات الثلاثين الماضية هو امر يعارضه الوزراء.

mtv

المشهد السياسي اللبناني يتوزع على اربعة محاور: مالي وديبلوماسي وانتخابي وقضائي. ماليا، الموعد المبدئي لانجاز الموازنة من السلطة التنفيذية تحدد يوم الخميس المقبل . لكن الانجاز المبدئي لن يصبح نهائيا الا بعد موافقة مجلس النواب على الموازنة واقرارها.

NTV

هو العالم الذي يتنفس من بئر عميقة ترابية ومظلمة.. ترقبا لإنقاذ الطفل المغربي ريان وعلى عمق اثنين وثلاثين مترا يصارع المساحون الطوبغرافيون والعمال بهدف إدخال أنابيب معدنية وخراسانية في عملية معقدة للانقاذ وصلت إلى مرحلتها الأخيرة.

OTV

أكد الرئيس عون في مناسبة اليوم العالمي الثاني للأخوة الإنسانية الذي تحييه الأمم المتحدة لمناسبة توقيع وثيقة الأخوة بين البابا فرنسيس وشيخ الأزهر، ان الاخوة الإنسانية قيمة كانت في صلب انشاء لبنان كوطن للعيش المشترك، ومن الواجب الحفاظ عليها لأنها باتت اليوم قيمة عالمية، على أساسها تنهض مجتمعات عدة من كبواتها، من دون الغاء او اقصاء أي مكون من مكوناته.

LBC

في اليوم العالمي للسرطان، الذي يصادف اليوم 4 شباط، يقول المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "يمكن إنقاذ ما لا يقل عن 7 ملايين شخص على مدى العقد المقبل، من خلال تحديد أنسب الوسائل العلمية لكل دولة، عن طريق وضع استجابات قوية للسرطان، عبر التغطية الصحية الشاملة، وحشد مختلف أصحاب المصلحة للعمل معا".

الميادين

الولايات المتحدة: الخارجية الأميركية: الحكومة لم تقدم أي اعفاءات لإيران ولن تفعل إلا إذا عادت للالتزام بالاتفاق السابق.

الجزيرة

لماذا يبدو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واثقا جدا هذه الأيام، كأنه يتمتع بميزة على الرئيس الأميركي جو بايدن؟ وما الذي يجعل بوتين -الذي هو حاكم مستبد وأوليغارشي- خصما مختلفا نوعا ما عن الرئيس الصيني شي جين بينغ مثلا؟ وما الذي يجعله خصما أكثر تقلبا؟

بهذه التساؤلات استهل الكاتب ديفد لينغلباخ مقاله بموقع ذا هيل (The Hill) الأميركي، مشيرا إلى أنه كان من أوائل الغربيين الذين عملوا مع بوتين في التسعينيات، وكان يدرس الأوليغارشية (القلة الحاكمة) مثله لأكثر من ربع قرن.

العربية

مالي: لن نرفع كل العقوبات عن إيران وسنعود قريبا لفيينا فيما لم يعلن بعد عن يوم محدد لعودة المفاوضين إلى طاولة التفاوض في فيينا، على الرغم من تأكيد أكثر من مصدر دبلوماسي أنها قريبة، أكد المبعوث الأميركي بشأن إيران، روبرت مالي، بدوره اليوم السبت أن العودة قريبة جدا.