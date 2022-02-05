لبنان الحر

أشار رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون إلى أن "لبنان الذي ساهم في وضع الاعلان العالمي ل​حقوق الانسان​ وادرج الالتزام به في مقدمة دستوره، آمن دوما ان ما يجمع بين البشر، على اختلاف انتماءاتهم الدينية والعرقية والثقافية، هو الاحترام المتبادل الذي يفتح الباب واسعا امام إرساء ثقافة ​السلام​، التي بدورها تتوطد من خلال التسامح والتضامن والتفاهم المتبادل".

صوت لبنان

ميقاتي رعى لقاء لمناسبة اليوم العالمي للوقاية من السرطان.. أبيض: الادوية ستتوفر خلال الاسبوعين المقبلين

رعى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لقاء في السراي الحكومي بمناسبة “اليوم العالمي للوقاية من السرطان”، أقامه “صندوق دعم مرضى السرطان للبالغين” بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت.

radio orient

اشار عضو تكتل "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان "مطلوب من مجلس الوزراء الأسراع في إصدار مرسوم تعيين الهيئة الناظمة للوكالة الوطنية للدواء نظرا لأهمية حوكمة هذا القطاع الحيوي المرتبط بالأمن الصحي والدوائي للمواطنين".

اذاعة النور

على خط آخر وعشية عودة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الى بيروت تحرك لبنان على خط الأمم المتحدة فأبلغ المنظمة الدولية برسالة خطية تمسكه بحقوقه وثروته البحرية وبما طرحه الوفد اللبناني المفاوض بشأن الحدود مع فلسطين المحتلة واعتبرت الرسالة أنه لا يمكن الادعاء بأن هناك منطقة اقتصادية اسرائيلية خالصة مثبتة وبالتالي أضافت الرسالة لا يمكن اعتبار حقل كاريش إسرائيليا.

صوت المدى

وضح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صباح اليوم في بعبدا، أنه أطلعه على أجواء الموازنة، وقال: "اتفقنا على جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل في قصر بعبدا".