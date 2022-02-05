عمّقت الصين وروسيا شراكتهما الاستراتيجية في مواجهة الولايات المتحدة، وحصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، على دعم نظيره الروسي شي جينبينغ، في صراعه مع الغربيين حول أوكرانيا.

وبعد لقاء لبوتين مع شي قُبيل افتتاح أولمبياد بكين، دعا الرئيسان في إعلان مشترك إلى «حقبة جديدة» في العلاقات الدولية ووضع حدّ للهيمنة الأميركية.

أعادت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، من دون أيّ إعلان رسمي، العمل بإعفاءات أساسيّة تتعلّق بالبرنامج النووي المدني الإيراني كانت ألغيت خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترمب، وهي إعفاءات كانت تحمي الدول والشركات الأجنبيّة المشاركة في مشاريع نوويّة غير عسكريّة من التهديد بفرض عقوبات أميركيّة.

ويسمح الإعفاء للدول الأخرى والشركات بالمشاركة في البرنامج النووي المدني الإيراني دون فرض عقوبات أميركيّة عليها، باسم تعزيز السلامة ومنع الانتشار.

استعرضت روسيا أسطولها البحري في «المياه الدافئة»، لدى وصول ست سفن إنزال كبيرة من أسطول الشمال وأسطول بحر البلطيق الروسيين إلى المركز اللوجيستي للبحرية الروسية في طرطوس غرب سوريا.

وقال المكتب الصحافي لوزارة الدفاع في بيان، أن السفن وصلت عبر أوروبا إلى الجزء الشرقي من البحر المتوسط كجزء من مناورات تُجريها البحرية الروسية، تحت إشراف القائد العام للقوات البحرية الأميرال نيكولاي إيفمينوف.

حثّ الرئيس الأميركي جو بايدن بمناسبة اليوم الدولي لـ«الأخوة الإنسانية». جميع الشعوب على «العمل معاً، وتجاوز الانقسامات كافة، والتعاون فيما بينهم للتغلب على التحديات العالمية، بما في ذلك جائحة فيروس (كورونا) وأزمة (تغير المناخ)، من أجل بناء عالم أفضل يحترم حقوق الإنسان العالمية، وينهض بالأمن والسلام».

شهدت جلسة مجلس الشيوخ الأميركي أول من أمس، تحذيراً للرئيس الأميركي جو بايدن إزاء اعتداءات الحوثيين المتزايدة على حلفاء الولايات المتحدة، وكثف مشرعون ضغوطهم على إدارة بايدن لإعادة إدراج الميليشيات على لائحة الإرهاب، بعدما رفعتها بداية عهد الرئيس الأميركي.

انتقدت تركيا تعاون الولايات المتحدة مع تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في العملية التي أدت إلى مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، معتبرة أنه لا يمكن التعاون مع «تنظيم إرهابي» للقضاء على تنظم آخر.

يدرس الجيش الألماني إنهاء مهمته العسكرية في مالي بعد قرابة تسع سنوات من الانتشار. القرار أثار انتقادات حيال الهدف من إنهاء المهمة، في وقت تبحث فيه الحكومة في مالي عن حلفاء جدد، وربما روسيا واحدة منهم.

يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الزعيم الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو، بعد غد (الاثنين)، ومع الزعيم الأوكراني في كييف يوم الثلاثاء، لمناقشة الوضع في أوكرانيا.

وأوضح مكتب ماكرون في بيان أنه أجرى مكالمتين هاتفيتين مع الزعيمين الروسي والأوكراني أمس (الخميس)، لمحاولة إحراز تقدم بشأن وضع منطقة دونباس الانفصالية في شرق أوكرانيا في إطار جهود لنزع فتيل التوتر.

انتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان طريقة تعاطي الغرب مع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا متهما الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه لم يظهر حتى الآن نهجا إيجابيا لإنهائها.

يعقد قادة الدول الأفريقية اليوم السبت قمة هي الخامسة والثلاثون للاتحاد الأفريقي، ورغم كونها «قمة عادية» إلا أنها تأتي في «ظروف استثنائية» تعيشها القارة، بعد تصاعد وتيرة العنف والانقلابات العسكرية، وتزايد بؤر التوتر إثر مصاعب اقتصادية واجتماعية وسياسية متزامنة.