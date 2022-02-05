قال القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي إن شراكتهم مع الولايات المتحدة الأميركية نجحت في قتل رأس متزعم تنظيم «داعش» الإرهابي، «من خلال شراكتنا القوية نجحنا في ضرب (داعش) في الصميم مجدداً».

في وقت تحتدم معركة (الثلث المعطِّل) في العراق قبل يومين من جلسة التصويت على منصب رئيس الجمهورية من البرلمان العراقي قال زعيم تيار الحكمة وأحد قادة الإطار التنسيقي عمار الحكيم، إنه لا يمكن تحقيق الوحدة إذا كان المكون الأكبر (في إشارة إلى الشيعة) متفرقاً متصارعاً مشتتاً.

اتهم تحالف المعارضة الرئيسي في السودان «قوى الحرية والتغيير» قادة الجيش، بمحاولة إعادة نظام الرئيس المعزول عمر البشير إلى السلطة مجدداً، داعياً إلى تصعيد الاحتجاجات الشعبية والعمل مع المجتمع الإقليمي والدولي للإطاحة بالنظام القائم الآن.

استأنفت تركيا عمليات استبدال عناصر المرتزقة السوريين التابعين لها في ليبيا، كما قررت تمديد حبس عسكري سابق لاتهامه بإمداد جماعات متشددة في ليبيا وسوريا بالسلاح وادعائه أن المخابرات التركية كانت تحصل على عمولات لقاء تسهيل نقل السلاح.

خلفت الزيارة المفاجئة التي قام بها لتونس إيمانويل مولان، المدير العام للخزينة الفرنسية رئيس «نادي باريس»، تساؤلات حول مغزاها وتداعياتها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، خصوصاً بعدما سربت أطراف سياسية معارضة معلومات حول إعلان وشيك عن إفلاس تونس في ظل عدم القدرة على توفير التمويلات الضرورية لميزانية الدولة المخصصة للسنة الحالية والتأخير في صرف الرواتب من شهر إلى آخر، محذرة من الوصول إلى «السيناريو اللبناني» في تونس.