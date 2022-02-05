الجمهورية/ رنى سعرتي

قالت نجح مصرف لبنان، عبر ضَخ ملايين الدولارات من السيولة النقدية في السوق في غضون أسبوعين، بخفض سعر صرف الدولار من 33 ألف ليرة في منتصف كانون الثاني الى حوالي 20 ألف ليرة حاليا. كما نجح من خلال خطته التي تعتمد على امتصاص أكبر قدر ممكن من السيولة النقدية بالليرة اللبنانية الموجودة في السوق، في جعل سعر صرف منصة صيرفة يتحكّم منفردا في السوق، وليس سعر الصرف في السوق السوداء وعلى المنصات الالكترونية، بحيث تخطى سعر صرف الدولار على منصة صيرفة مؤخراً، السعر في السوق السوداء.

وهذه الاجراءات أدّت الى فقدان السيولة بالليرة من السوق في اليومين الماضيين، والى تعذّر سحب الموظفين لرواتبهم بالليرة. وفي هذا السياق اعتبر مصدر مصرفي أنّ مصرف لبنان نجح في امتصاص نسبة كبيرة من الليرة الموجودة في السوق من خلال ضمّ حوالي 80 في المئة من المتداولين الى منصة صيرفة، وضبط السوق. ولكن لا تزال هناك سيولة بالليرة موجودة في السوق.

اللواء/ أحمد زين الدين

تناول موضوع الانتخابات النيابية وقال 99 يوماً تفصل عن موعد الانتخابات النيابية في 15 أيار، و39 يوما فقط تفصل عن موعد اقفال باب الترشيح، الا انه لم يتقدم حتى الأول من الجاري احد من المرشحين بطلب ترشيحه رسميا سوى جوزفين زغيب عن المقعد الماروني في دائرة جبيل- كسروان، وخلود الوتار عن المقعد السني في دائرة بيروت الثانية، وبالتالي فاذا استمرت الترشيحات بهذا المستوى من البطء يعني ذلك حتما تراجع في اعداد المرشحين عن انتخابات العام 2018. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ما هو العائق الذي يتسبب بهذا البطء في عملية الترشيح رسميا؟ البعض يرى ان تحديد مبلغ 30 مليون ليرة كتأمين انتخابي بدلاً من 8ملايين بالإضافة الى العوامل السياسية والشعبية طبعاً. وفي هذا السياق، بدأت القوى السياسية بإعلان ترشيحات في دوائر مختلفة، كذلك ثمة من بدأ من مجموعات مستقلة وما يطلق على نفسه "مجتمع مدني" بالإعلان عن الترشيح في بعض الدوائر.