وكالة الأناضول

وزيرة دفاع فرنسا: سنساعد الإمارات على ضمان أمن مجالها الجوي

أعلنت فرنسا يوم أمس، أنها تعتزم مساعدة الإمارات على تأمين مجالها الجوي ضد هجمات الحوثيين. جاء ذلك في تصريحات لوزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، في سلسلة تغريدات على موقع "تويتر". وقالت بارلي إن الإمارات "تعرضت لهجمات خطيرة على أراضيها في كانون الثاني (الماضي) ولإظهار تضامننا مع هذا البلد الصديق، قررت فرنسا تقديم الدعم العسكري، لا سيما لحماية مجالها الجوي من أي اقتحام". وأشارت إلى أن طائرات رافال المقاتلة التابعة للبعثة الفرنسية في أبو ظبي "تشارك إلى جانب القوات المسلحة الإماراتية في مهام المراقبة والكشف والاعتراض إذا لزم الأمر".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بريطانيا وألمانيا تتفقان على توجيه "رسالة متسقة" إلى روسيا بشأن أوكرانيا

اتفق رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، والمستشار الألماني، أولاف شولتز، في مكالمة هاتفية، يوم أمس، على ضرورة أن يوجه الحلفاء الغربيون رسالة "واضحة ومتسقة" لروسيا بشأن أوكرانيا. ونقلت رويترز بيانا قال فيه الزعيمان إنهما اتفقا أيضا على أهمية الحوار مع روسيا، كما اتفقا على أنهما سيسعيان لاستخدام جميع القنوات الدبلوماسية المتاحة لإنهاء التوتر الحالي. وتابع البيان قائلا إن الزعيمين "اتفقا على مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين الآخرين بشأن حزمة شاملة من العقوبات يجب أن تكون جاهزة لدخولها حيز التنفيذ على الفور في حالة حدوث مزيد من التوغل الروسي في أوكرانيا".