أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أمس (الأحد) أن طهران وواشنطن لا تزالان بعيدتين عن تحقيق «التوازن الضروري» في التزاماتهما خلال مباحثات فيينا الهادفة لإحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال شمخاني في تغريدة: «رغم التقدم الطفيف في مفاوضات فيينا، ما زلنا بعيدين عن تحقيق التوازن الضروري في التزامات الأطراف، فالقرارات السياسية في واشنطن تستدعي إيجاد توازن في الالتزامات للتوصل إلى اتفاق جيد.

قللت الرئاسة الأوكرانية أمس الأحد من شأن مخاطر غزو روسي، وشددت على أن فرص حل الأزمة المتصاعدة مع روسيا عبر الدبلوماسية تبقى أقوى من مخاطر شن هجوم.

يأتي ذلك بعدما قال مسؤولون أميركيون إن الكرملين حشد 110 آلاف عنصر على الحدود مع أوكرانيا، لكن التقارير الاستخباراتية لم تحدد بعد ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصمماً فعلياً على اجتياح البلاد.

بينما حذر مستشار الأمن القومي الأميركي جون سوليفان من وجود احتمالات عالية لإقدام روسيا على غزو أوكرانيا خلال الأيام والأسابيع المقبلة، وأن ذلك الغزو قد يتخذ أشكالا عدة، أبدت الرئاسة الأوكرانية تفاؤلاً بوجود فرص لحل دبلوماسي عشية زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى موسكو وكييف.

حذر سوليفان من أن يأخذ الغزو الروسي المحتمل أشكالا عدة، ضمنها ضم منطقة دونباس شرق أوكرانيا، أو شن سلسلة من الهجمات الإلكترونية وزعزعة الاستقرار السياسي، وصولا إلى القيام بغزو شامل لأوكرانيا.

ذكر الجيش الباكستاني أن 20 إرهابياً قتلوا خلال عمليات أمنية في منطقتي بانجور وناوشكي بإقليم بلوشستان.

أوصت السلطات الأميركية بالإفراج عن معتقل في سجن «غوانتانامو» العسكري يشتبه في أنه حاول المشاركة في اعتداءات «11 سبتمبر (أيلول) 2001»، وتسليمه إلى السعودية، وفقاً لوثائق نشرت أول من أمس. وارتأت لجنة المراجعات في «غوانتانامو» أن اعتقال السعودي محمد القحطاني «لم يعد ضرورياً» لحماية أمن الولايات المتحدة من «تهديد خطر». واتُّهم القحطاني بأنه الخاطف العشرون الذي كان يفترض أن يشارك في هجمات 11 أيلول 2001.

نفت أرمينيا ما أعلنته تركيا بشأن مشاركة رئيس وزرائها نيكول باشينيان في المنتدى الدبلوماسي المقرر عقده في مدينة أنطاليا (جنوب تركيا) في مارس (آذار) المقبل.