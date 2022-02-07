الجمهورية 2/2/2022

متحورة أوميكرون معدية أكثر من الأصلية

أظهرت دراسة دنماركية أن نسخة أخرى من المتحورة أوميكرون مسماة "بي.إيه.2" معدية أكثر من النسخة الأصلية "بي.إيه.1" بمرة ونصف. وقالت الهيئة الدنماركية لمكافحة الأمراض أن الأشخاص غير الملقحين هم أيضاُ أكثر عرضة للإصابة بالمتحور الجديد.

نداء الوطن 2/2/2022

رقم قياسي لأطول برق في التاريخ

صنفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة برقاً امتد على مسافة 768 كيلومتراً في الولايات المتحدة في 29 نيسان 2020، أطول برق تم تسجيله على الإطلاق، وفقاُ لتقنيات الأقمار الصناعية. ويعادل هذا الرقم تقريباً المسافة بين مدينتي لندن وهامبورغ.