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Published by lebarmy14 on اثنين, 02/07/2022 - 11:00
الجمهورية 2/2/2022
متحورة أوميكرون معدية أكثر من الأصلية
أظهرت دراسة دنماركية أن نسخة أخرى من المتحورة أوميكرون مسماة "بي.إيه.2" معدية أكثر من النسخة الأصلية "بي.إيه.1" بمرة ونصف. وقالت الهيئة الدنماركية لمكافحة الأمراض أن الأشخاص غير الملقحين هم أيضاُ أكثر عرضة للإصابة بالمتحور الجديد.
نداء الوطن 2/2/2022
رقم قياسي لأطول برق في التاريخ
صنفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة برقاً امتد على مسافة 768 كيلومتراً في الولايات المتحدة في 29 نيسان 2020، أطول برق تم تسجيله على الإطلاق، وفقاُ لتقنيات الأقمار الصناعية. ويعادل هذا الرقم تقريباً المسافة بين مدينتي لندن وهامبورغ.
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Date:
الاثنين, فبراير 7, 2022