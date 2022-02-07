TL

رأى البطريرك الماروني أنه من غير المقبول التلاعب بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات النيابية في الخامس عشر من أيار المقبل وهي ضمانة للانتخابات الرئاسية في تشرين الآتي وطالب الراعي بمحاكمة جميع الفاسدين الذين بددوا المال العام وأوصلوا البلاد إلى الانهيار السياسي والاقتصادي والمالي لا أن تنتقي السلطة شخصا واحدا من كل الجمهورية وتلقي عليه تبعات كل الأزمة اللبنانية.

المنار

لم تنته أخطر عمليات الولادة القيصرية من بطن الأرض على خير، فبكل أسف فإن ريان الذي كسب تعاطف الملايين من العالم العربي وكل العالم ذبل في حضن امه الأرض، لعله استنأس بدفئها زمن حال التجمد الذي يصيب الإنسانية، ويزيد من عذابات الفقراء والمعوزين المنتشرين بكل أصقاع الأرض، ومنهم أهل ريان.

nbn

انتفاضة السادس من شباط وما تلاها من انتفاضات ضد العدو الإسرائيلي في الجنوب شكلت استلهاما لانتفاضة فلسطين، وباتت حجر الزاوية في بناء مشروع العمل المقاوم، بل أضحت هي هويته الشخصية وبوصلة الجهات والاتجاهات والإرادات والإنجازات من لبنان إلى فلسطين وكل أمة العرب.

mtv

إن الموازنة ستقر، في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب، لكنها لن تحقق الصدمة الإيجابية المطلوبة. فاذا كان لبنان ممنوعا من الوصول إلى مرحلة الارتطام الكبير، فإنه ممنوع أيضا من أن يستعيد عافيته وأن يسير على طريق الإنقاذ.

NTV

ورسالة الراعي المصدقة عدليا تأتي على وقع استمرار الحرب المصرفية القضائية السياسية والتي بلغت أوروبا.. وجديدها زيارة على هامش مؤتمر في بلجيكا قام بها المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري حيث تبين لديه خلال لقاءات أجراها أن القاضي جان طنوس، وبدلا من طلبه مستندات تثبت الادعاءات وتزويده بالمعلومات حول نشاط سلامة وحركة حساباته المصرفية عمد إلى الطلب من القضاء الفدرالي البلجيكي الحجز على ممتلكات حاكم مصرف لبنان.

OTV

أمام حق الشعب في أن يكون مصدر كل السلطات كما ينص الدستور، وعشية الانتخابات النيابية المقبلة، تسقط كل الخطوط الحمر، وتسقط معها كل أشكال التضليل، من تغريدات وتصريحات وإطلالات ولوحات إعلانية ضخمة كلفتها بملايين الفريش وغير الفريش.

LBC

طريق الموازنة شائك وطويل، فهي ستناقش في مجلس الوزراء، لتتحول متى أقرت إلى مجلس النواب في مسار يبدأ من مناقشة بنودها في لجنة المال والموازنة، ثم اللجان المشتركة وصولا إلى إقرارها في جلسة عامة.

الميادين

أكد السفير الروسي لدى واشنطن، أناطولي أنطونوف، أن الولايات المتحدة تسعى إلى حصر كل المشاكل الأمنية الدولية في الملف الأوكراني، مشددا على أن هذا الموقف غير صحيح.

الجزيرة

تنبأ عالم الفيروسات الروسي، أناتولي ألتشتاين، بانخفاض الإصابات بفيروس كورونا في المستقبل القريب، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المرض لن يختفي. ولفت إلى أنه "لا يقتصر الأمر على وجود عدد غير قليل من الأشخاص المحصنين في العالم، بل تم إنتاج عدد كبير من اللقاحات، وقد أصيب كثير من الناس بالمرض. نتيجة لذلك فإن التوقعات بشأن الفيروس سيئة، سوف ينخفض ولكنه لن يختفي".

العربية

نقلت قناة "​فوكس نيوز​" الأميركية عن ​البنتاغون​، أن "​أوكرانيا​ ستسقط خلال 72 ساعة أمام أي غزو روسي"، كاشفاً أن "أي غزو روسي سيوقع نحو 14 ألف قتيل في صفوف ​الجيش الأوكراني​". ولفت البنتاغون، إلى أن "​روسيا​ ستخسر 4 آلاف جندي إذا غزت أوكرانيا"، مؤكداً أن "واشنطن تضع خططاً لاستيعاب موجة محتملة من اللاجئين من أوكرانيا إلى ​أوروبا​".