لبنان الحر

طالب البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، بـ "محاكمة جميع الفاسدين الذين بددوا المال العام وأوصلوا البلاد للانهيار السياسي والاقتصادي والمالي، لا أن تنتقي السلطة شخصا واحدا من كل الجمهوريات وتلقي عليه تبعات الأزمة اللبنانية وفشل السياسيين طيلة السنوات الأخيرة".

صوت لبنان

أكد وزير الصناعة جورج بوشكيان، أن "لبنان يتحوّل اليوم أكثر نحو الاقتصاد الإنتاجي نتيجة عوامل عديدة، ويقوم في هذا الإطار بانعطافه ثابتة تخرجه من الاقتصاد الريعي. ويظهر ذلك جلياً من خلال زيادة الإنتاج واستهلاك السلع اللبنانيّة في السوق المحليّة والتصدير وتراجع الاستيراد، وإنشاء مصانع جديدة وتوسيع القائمة وزيادة الاستثمارات في الآلات والمعدّات الصناعيّة".

radio orient

أشار وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، إلى أنه "لا أحد يستطيع للطبيعة ومن الممكن أن تكون قوية ‏مع كثافة الأمطار، ونحن سنكون على الطرقات بأسرع وقت وبأقصى جهوزية"، لافتاً إلى "أننا جاهزون لأي ‏فكرة استثمارية، وأبواب الوزارة مفتوحة للجميع".‏

اذاعة النور

أشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، إلى أن "تل أبيب كرست مع غزوها لبنان العام 1982 احتلالها العسكري للعاصمة بيروت وتلاها طابور المتعددة الجنسيات (الأطلسي) وسط تحولات استراتيجية ثقيلة.

صوت المدى

غادر وزيرا الصناعة والزراعة جورج بوشكيان وعباس الحاج حسن إلى بغداد، للمشاركة في المؤتمر الإقليمي الـ36 لدول الشرق الأدنى وشمال إفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO)، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار مسؤولي المنظمة الدولية وخبراء في الأمم المتحدة.