نداء الوطن – غادة حلاوي

قالت منذ أن أعلن الرئيس سعد الحريري عزوفه وتياره عن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، بدأت التكهنات والتحليلات حول مستقبل التيار السياسي ومصير جمهوره والمحازبين، وفي هذا السياق، يؤكد قيادي من "المستقبل أنّ "التيار ما زال على وفائه مع قيادته ومنسقياته، وقد أثبتت الاجتماعات الكثيفة التي عقدت قبل وبعد قرار الرئيس الحريري أن التنظيم وفيّ لقرار قيادته وملتزم قراراتها". أمّا السؤال الأبرز فهو ما هي فرص بعض اللاعبين على خط اصطياد جمهور "المستقبل" ومحازبيه؟ تجيب أوساط متابعة وحيادية أن خمسة أطراف ستحاول المسّ بجمهور "المستقبل": الأول: بهاء الحريري الذي لم يتأخر في محاولة استقطاب قياديين من التيار وهو حاول فعلاً التواصل مع بعضهم، الثاني: حزب "القوات اللبنانية" الذي يعتقد أنه تمكّن ومنذ زمن من التشبيك مع بعض قيادات التيار لا سيما في مدينة طرابلس، الثالث: "الحزب التقدمي الاشتراكي" الذي يعمل جاهداً لفتح حوار ايجابي مع قيادة التيار في إقليم الخروب. الرابع: بعض الجهات البيروتية المتنوّعة والتي تعتبر أن أنصار الحريري كغيرهم من اللبنانيين يحتاجون إلى مظلة قويّة تحميهم، أما الخامس فقد يجد ضالته بما سيصدر عن الرئيس فؤاد السنيورة من موقف بعد أن ينتهي الأخير من اتصالاته المحلية والإقليمية، وإن كان يؤكد أنه كان وما زال إلى جانب الرئيس الحريري وقراراته وإن اختلف معه بالرأي في بعض المقاربات.

الجمهورية – نبيل هيثم

تناول موضوع الانتخابات النيابية وقال من السذاجة الاعتقاد بأنّ تغيير الواقع السياسي والنيابي الحالي مُمكن عبر قانون انتخابي وصف بالأسوأ في تاريخ القوانين التي حكمت لعبة الانتخابات منذ نشوء لبنان. وأضاف ليس في هذا الكلام افتراء على القانون الانتخابي الحالي، أو حسم مسبق ومتسرّع لنتائج انتخابات 15 أيّار، بل انّ الجواب الواقعي مُصاغ سلفاً بأنّ نور الشمس الموعودة لن يبزغ ابدا من رحم قانون انتخابي متخلّف. تلك الحقيقة صادمة بالتأكيد ومُحرجة أيضاً، لكلّ طرف سياسيّ زاحم انتفاضة اللبنانيين في تشرين، وكبّر حجر الوعود والتوقّعات التغييريّة الجذريّة، وزرع في ذهن الجمهور مقولة كسر الأكثرية الحاكمة وبناء أكثرية جديدة على أنقاضها. فبالتأكيد انّ لهذه الوعود والشعارات جمهورها، ولكن ماذا سيكون حال هذا الجمهور، حينما تحين لحظة الحقيقة ويرى نفسه عالقاً ومقيّداً أمام حائط سميك سياسي، طائفي ومذهبي، بناه قانون انتخابي يحبط الطموحات ويقفل كلّ أبواب التغيير والتطوير، ويجعل كلّ ما طرح من وعود وشعارات وعناوين كبرى مجرّد شيكات بلا رصيد! وختم قائلاً قد يكون التعطيل وارداً في اذهان البعض، ولكن ما يجب ان يكون معلوماً هو ان التعطيل يعني لا تمديد لمجلس النواب، ولا حكومة، ولا انتخابات رئاسية، ما يعني الفوضى، والفوضى قد توصل الى مكان سياسي او امني او مالي، لا يعود في الامكان اعادة التقاط البلد من خلال مؤتمر تأسيسي. وبالتأكيد ان المؤتمر التأسيسي، أيّاً كانت قواعده، له أثمانه الباهظة، فهل ثمّة في الداخل من هو قادر على دفع الثمن؟