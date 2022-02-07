وكالة الأناضول

أردوغان يشكر بوتين على تمنيه الشفاء له من كورونا

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن شكره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على تمنيه الشفاء له ولزوجته السيدة أمينة من فيروس كورونا. وعلّق أردوغان عبر حسابه في تويتر، على رسالة بوتين يتمنى فيها الشفاء له ولزوجته أمينة عقب إعلان إصابتهما بمتحور أوميكرون، الأحد. وقال أردوغان في تعليقه: "باسمي ونيابة عن زوجتي أمينة، أود أن أشكر رئيس روسيا، صديقي فلاديمير بوتين، على رسالته وتمنياته الطيبة". وفي وقت سابق قال بوتين في رسالة إلى أردوغان: "صديقي العزيز، أود أن أعرب عن دعمي لك ولزوجتك بصدق، أنا متأكد من أن حيويتك وحالتك المزاجية الجيدة ستساعدك على مواجهة الفيروس في أسرع وقت ممكن". وأضاف قائلا: "أنقلُ بصدق أطيب تمنياتي لك، وأتمنى لك الصحة الجيدة لسنوات طويلة". والسبت، أعلن الرئيس أردوغان، إصابته بفيروس كورونا، قائلا في تغريدة عبر تويتر إنه أجرى وعقيلته أمينة، اختبارات الكشف عن كورونا، بعد شعوره بأعراض خفيفة. وأشار إلى أن نتيجة الاختبارات ظهرت إيجابية، وأنه مصاب بمتحور أوميكرون. وأضاف: "الحمد لله أشعر بأعراض خفيفة، وسأواصل القيام بعملي من المنزل، وأنتظر الدعاء منكم".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

أمريكا تقول إنها لا تقصد "بدء حرب مع روسيا" بعد إرسال قواتها إلى أوروبا

قالت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، إنها لا ترسل قواتها لـ"بدء حرب مع روسيا"، بعد نشرها 3 آلاف جندي إضافي في ألمانيا وأوروبا الشرقية، بسبب التوترات حول أوكرانيا. وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن "كان واضحا منذ شهور حين قال إن الولايات المتحدة لا ترسل قوات لبدء حرب أو خوض حرب مع روسيا في أوكرانيا". وتابع: "لقد أرسلنا قوات إلى أوروبا للدفاع عن أراضي الناتو. إن التصعيد العسكري وغزو أوكرانيا يمكن أن يحدث في أي وقت، حيث نعتقد أن الروس وضعوا القدرات اللازمة لشن عملية عسكرية كبيرة في أوكرانيا، ونحن نعمل بجد لإعداد رد".

وأضاف: "لقد حشد الرئيس بايدن حلفاءنا، وعزز وطمأن شركاءنا على الجانب الشرقي، وقدم دعما ماديا للأوكرانيين، وعرض على الروس طريقا دبلوماسيا".