روسيا اليوم

وزير الخارجية العراقي لنظيره السعودي: سنعمل بكل جهودنا لتحقيق التفاهمات بين المملكة وإيران

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، لنظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن حكومة العراق "ستعمل بكل جهودها" للإسهام في التوصل للتفاهمات بين السعودية وإيران.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، أن حسين أجرى اليوم الأحد اتصالا هاتفيا مع بن فرحان حيث بحثا "أسباب تأخر عقد الجولة الخامسة من المباحثات السعودية-الإيرانية"، مضيفة أن المكالمة تم خلالها "تبادل وجهات النظر بهذا الخصوص".

وأكد حسين، حسب البيان، على أن "الحكومة العراقية ستعمل بكل جهدها وتستثمر جميع علاقاتها من أجل خلق فرصة مناسبة للتفاهمات بين طهران والرياض".

وتطرق الوزيران إلى "الوضع المتوتر في الخليج وضرورة إيجاد سبل لإبعاد الخطر عن المنطقة وخلق حالة استقرار وأمان"، فيما أكد حسين في هذا السياق "استعداد الحكومة العراقية أن تلعب دورا محوريا في هذا المجال".

كما ناقش الجانبان العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق المشترَك في مجال دعم مرشحي الجانبين في المنظمات الدولية.

وفي ختام المباحثات أكد الوزيران، وفق البيان، على "ضرورة استمرار التواصل خلال هذه الفترة الحساسة من تأريخ المنطقة".