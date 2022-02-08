TL

من المقرر أن يشكل الأسبوع الحالي أسبوع انجاز الحكومة لمشروع قانون موازنة السنة 2022 في جلسة ختامية يعقدها مجلس الوزراء الخميس في قصر بعبدا علما ان رئيس الوزراء نجيب ميقاتي اعلن ان ملف الكهرباء منفصل عن الموازنة وستخصص الحكومة مشروع قانون خاصا به لوضع حد للنزف والهدر المالي عبر السلفات التاريخية له.

المنار

الحكومة لا تملك عصا سحرية لحل الأزمات التربوية دفعة واحدة كما قال رئيسها نجيب ميقاتي، الا ان رزمة الازمات باتت تهدد مستقبل الطلاب وبالأخص في التعليم الرسمي، وان كانت الامور لا تحل دفعة واحدة لكنها تحتاج الى عناية لافتة في بلد كان يتغنى بمستواه التعليمي وميزاته العالمية، وبات يبدأ عامه الدراسي في شباط ، فطلاب التعليم الثانوي في المدارس الرسمية عادوا اليوم الى صفوفهم مع قرار رابطة التعليم الثانوي تعليق اضرابها الممتد الى اشهر، فيما اصطف الاساتذة المتعاقدون امام وزارة التربية مناشدين الحكومة تحقيق مطالبهم.

nbn

المواعيد غدا يصل الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت في زيارة سريعة تنتهي مساء الأربعاء فماذا في جعبة الوسيط الأميركي والذي إستبقت وصوله رسالة رسمية بشأن الموقف في الخطين 23 و29 أودعت في رئاسة مجلس الأمن الدولي.

mtv

رأى المكتب السياسي لحركة أمل اليوم أن الطريق الوحيد لإنهاء قضية كارتيلات الإحتكار للسلع بمختلف أنواعها والتي ينوء تحتها اللبنانيون جميعا يكمن في إقرار قانون المنافسة وضرب الاحتكارات وإلغاء كافة الوكالات الحصرية التي تجعل من أصحابها متحكمين برقاب اللبنانيين ومصائرهم الحياتية، في شأن آخر شدد المكتب السياسي على أن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري هو محطة مفصلية على المستوى الوطني رافضا أية محاولة لتعطيلها وتأجيلها.

NTV

ما هم الوكيل الحصري بوجود الراعي الأصلي في وكالة بلا بواب تدعى دولة، وتدار برؤوس حامية مع الأذناب ما بين ساحة النجمة اليوم والسرايا غداً مسافة جلستين في المجلس النيابي قانون للمنافسة تبارزت على دراسته لجان مشتركة وأشبع مواقف وتعديلات وعندما وصل ببنده الخامس إلى منطقة الوكالات الحصرية المحرمة رمت اللجان المشتركة بالمشكلة إلى الهيئة العامة وفي السرايا جلسة موعودة بسحب الوكالة الحصرية من المدعي العام التمييزي ووضعها في تصرف وزير العدل الموضوع بالأصالة.

OTV

يوما بعد يوم، تثبت غالبية القوى والشخصيات السياسية اللبنانية، التقليدية كما التي تدعي التجديد، أنها تدور في الحلقة المفرغة إياها التي أوصلتنا الى ما نحن فيه. يوما بعد يوم، وعوض طرح برامج الإصلاح القابلة للتطبيق، ودعوة الناس للاختيار على أساسها، تتكرر الشعارات الفارغة التي بدأت تطل ببعض رؤوسها على اللوحات الإعلانية.

LBC

أسبوع التجاذبات بامتياز: التجاذب الأبرز كهربائي، بحيث لم تفض الاتصالات حتى الساعة إلى اتفاق في موضوع التمويل : مساعدة، قرض، او سلفة ... تتعدد التسميات والمعضلة واحدة : لا مساعدات، لا قرض ولا سلفة لأن مؤسسة كهرباء لبنان غير قادرة على السداد في ظل عدم القدرة على الجباية بما يكفي. وحتى لو استطاعت الجباية فإن التسعيرة تبدو منخفضة جدا.

الميادين

أعلن الممثل الرسمي للقوات الشعبية في ​جمهورية دونيتسك الشعبية​ المعلنة ذاتياً في جنوب شرق ​أوكرانيا​، أن تصريحات ​بولندا​ بشأن المساعدة العسكرية لكييف​ لا تتوافق مع الرئاسة فحسب، بل أيضًا مع عضوية وارسو في منظمة الأمن والتعاون في ​أوروبا​.

الجزيرة

السلطات الإندونوسية منعت دخول السياح للبلاد عبر مطار ​جاكرتا​ للحد من تفشي متحور ​أوميكرون​.

العربية

يبدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، جولة في منطقة المحيط الهادي، تشمل أستراليا وفيجي وهاواي، بهدف تذكير العالم بأن تركيز واشنطن الاستراتيجي على المدى البعيد ما زال على منطقة آسيا والمحيط الهادي على الرغم من الأزمة المتصاعدة مع روسيا بشأن أوكرانيا.