لبنان الحر

وقّع وزير المالية يوسف الخليل، 3 قرارات تتعلق بتمديد المهل، الأول يمدد لغاية 15/2/2022 ضمنا، مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2021 وتأدية الضريبة العائدة لها.

صوت لبنان

أكّد وزير البيئة ​ناصر ياسين​، أنّ "​الموازنة العامة​ مفتوحة للنقاش في جلسة ​مجلس الوزراء​ الخميس المقبل في ​قصر بعبدا​، والجوّ إيجابيّ".

radio orient

لفت نقيب المحامين في بيروت، ​ناضر كاسبار​، إلى "أنّه فاز بدعم زملائه المحامين فقط وبلا دعم سياسي، وأنّه لا يتعاطى ولا يريد التّعاطي مع السّياسيّين، لأنّ لا عمل لديه معهم". أمّا إذا اقتضت مصلحة النقابة أن يقصد أيًّا منهم، فشدّد على أنّه "فليعلم القاصي والدّاني أنّي سأقصد جميع السّياسيّين مرفوع الرّأس"، ملمّحًا إلى اقتراح قانون يصبّ لمصلحة النقابة ينوي تقديمه باسمها إلى رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، إلّا أنّه أوضح أنّ "الأمر لا يعني اصطفافًا سياسيًّا، فأنا محصّن ولا أحد من السّياسيّين يستطيع التّأثير عليّ، ولا "حدا بيمون".

اذاعة النور

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الزراعة ​عباس الحاج حسن​، أنه "على هامش مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى، الذي يُعقد في ​بغداد​، أبلغ وزير الزراعة السوري محمد حسان قطنا، نظيره اللبناني عباس الحاج حسن موافقة ​الحكومة السورية​ على رفع كمية استيراد الموز من 250 طن إلى 500 طن، لكل مستورد، وبكمية اجمالية تصل الى 50 الف طن من الموز اللبناني. وموافقة الحكومة السورية أيضا على خفض السعر الإسترشادي من 850 $ إلى 500$".

صوت المدى

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض الذي أطلعه على المعطيات المتعلقة بخطة الكهرباء وسبل استكمالها في ضوء المناقشات التي دارت في جلسات مجلس الوزراء .