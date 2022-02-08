الجزيرة - السعودية

صندوق الاستثمارات العامة يحصل لأول مرة على تصنيف ائتماني «A1» وتقييم «Aa2» و«A» من «موديز» و«فيتش»

حاز صندوق الاستثمارات العامة على نتائج مرتفعة في التصنيف الائتماني لأول مرة من وكالتي موديز وفيتش للتصنيف الائتماني، مما يعكس الجدارة الائتمانية للصندوق، وجودة محفظته الاستثمارية تماشيًا مع مسيرة النمو التي بدأت منذ عام 2015 بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، عبر إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة سموه، ونقل الإشراف عليه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي أسهم في إطلاق استراتيجية الصندوق وتحوله ليكون أحد ممكنات تحقيق رؤية المملكة 2030. ومنحت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز الصندوق تصنيف مُصدر عند (A1)، وتصنيف ائتماني حسب بطاقة التقييم الخاصة بموديز عند (Aa2)، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي ذات السياق، منحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني صندوق الاستثمارات العامة تصنيف مُصدر طويل الأجل عند (A)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

أخبار الخليج - البحرين

البحرين تشارك في اجتماع وكلاء الداخلية بدول التعاون

ترأس الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع الاستثنائي لوكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وخلال الاجتماع تم بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تسهم في تعزيز مسيرة التعاون الأمني بين دول المجلس.