الجمهورية – رنى سعرتي

تحت عنوان "كيف شطبت الحكومة أكثر من 50% من الودائع؟" كتبت "سعرتي" أن يتقبّل المودعون الاقتطاعات التي يمارسها مصرف لبنان منذ اندلاع الأزمة على حساباتهم، من خلال التعاميم التي تسمح لهم بسحب أموالهم بالليرة على أسعار صرف متعدّدة او بالدولار "بالقطّارة"، وعلى سعر صرف تحدّده منصّة مصرف لبنان، هو أمر أسهل وأجدى من أن تعلن الحكومة خطة للتعافي والنهوض الاقتصادي، تنصّ على تحميل المودعين حوالى 55 في المئة من خسائر القطاع المصرفي. كذلك قالت إنّ خطة التعافي التي وضعتها الحكومة تواجه اعتراضات من كلّ حدب وصوب، لأنّها بالدرجة الأولى تأتي في زمن الانتخابات. أمّا الخبير الاقتصادي مايك عازار في حديث لـ"الجمهورية" قال، إنّ أبرز البنود التي تتضمّنها الخطة، والتي "قيل" إنّ صندوق النقد الدولي رفضها أو اعتبرها غير صالحة أو ناجعة لوضع برنامج تمويل وفقها، مرتبطة بكيفية توزيع الخسائر بين المودعين ومصرف لبنان والدولة. وختم عازار مشكّكاً في إمكانية تطبيق خطة الحكومة كما هي، إلّا أنّه أشار إلى أنّها تساعد فقط في فهم توجّه الحكومة.

نداء الوطن – أكرم حمدان

قال إنّ التوافق على المادة الخامسة من اقتراح قانون المنافسة رُحّل إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، حيث لم تتمكّن اللجان النيابية المشتركة في جلستها أمس من حسم الأمر. ومن المتوقع أن تلتئم بداية الأسبوع المقبل بعدما حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعداً لاجتماع هيئة مكتب المجلس بعد ظهر يوم الخميس المقبل.

كذلك أصدرت اللّجان المشتركة بياناً بعد الجلسة جاء فيه: "تم التوافق على اقتراح قانون المنافسة كما أقرّته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، وعلقت المادة الخامسة المتعلقة بالوكالات الحصرية، إثر التوافق على بعض فقراتها وعدم التوافق على إحدى فقراتها وهي الفقرة الرابعة من اقتراح النائب سمير الجسر، وبالتالي رحّلت المادة الخامسة إلى الهيئة العامة للمجلس"، كذلك هناك أفكار واقتراحات تتحدث عن إمكانية دفع تعويضات لهؤلاء بينما هناك من يرفض على خلفية أنهم يستفيدون منذ 30 سنة من الحصرية والاحتكار. وفي هذا السياق، كان هناك رأي لبعض الكتل حول هذا الموضوع.