روسيا اليوم

بوتين: جميع مقترحاتنا المتعلقة بالضمانات الأمنية واقعية ولا يوجد فيها ما هو غير قابل للتنفيذ

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه لا توجد نقطة واحدة غير قابلة للتنفيذ في مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية.

وقال الرئيس الروسي في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء أمس الاثنين: "لا توجد نقطة واحدة نعتبرها غير قابلة للتنفيذ أو غير واقعية في مقترحاتنا التي أرسلناها إلى الناتو وواشنطن".

واستغرقت المحادثات بين الرئيسين الروسي ونظيره الفرنسي الذي زار موسكو أمس الاثنين أكثر من خمس ساعات.

وأوضح بوتين أن الولايات المتحدة وحلف الناتو تجاهلا مباعث القلق التي عبرت عنها روسيا ضمن مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية.

وأكد أن المزاعم عن "التصرفات العدوانية" لروسيا غير منطقية، لأن الناتو اقترب من الحدود الروسية وليس العكس.

وكانت روسيا قد تقدمت بمقترحات حول الضمانات الأمنية لكل من الولايات وحلف شمال الأطلسي، وطلبت موسكو من في مقترحاتها وقف تمدد الناتو شرقا نحو الحدود الروسية.

وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أكد أن "ردود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية لم تأخذ في الاعتبار مخاوف روسيا الأساسية".