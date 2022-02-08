وكالة الأناضول

المغرب.. الآلاف يشيعون جثمان "ريان" في جنازة شعبية

شَّيع آلاف المغاربة، الإثنين، جثمان الطفل "ريان أوران" (5 سنوات)، الذي توفي إثر بقائه عالقا أكثر من 100 ساعة في بئر سقط فيه، وهو حدث اجتذب أنظار العالم خلال محاولة إنقاذه. ومنذ ظهر الثلاثاء، سقط ريان داخل بئر جافة بعمق 32 مترا، في قرية إغران بمنطقة تمروت في إقليم شفشاون (شمال)، وانتشلته طواقم إنقاذ مغربية مساء السبت، بعد جهود مكثفها لنحو 5 أيام متواصلة، ثم أعلن الديوان الملكي وفاته. وانطلقت الجنازة من منزل جد الطفل في القرية، وأدى المشيّعون صلاة الجنازة على جثمانه في مصلى تابع للمقبرة قبل أن يُوارى الثرى، في حضور أمني كثيف لعناصر الدرك الملكي وقوات مساعدة لتأمين الحدث. ونظرا لخصوصية الحدث، جاء مشيعون من جهات المغرب الأربعة للمشاركة في جنازة الطفل ومواساة أسرته. ووفق مراسل الأناضول، لم يُسمح للمئات من المشيعين بالانتقال بسياراتهم إلى المقبرة، حتى لا يحدث ازدحام قد يعرقل التشييع والدفن، لذا قرر هؤلاء قطع المسافات المتبقية على أقدامهم رغم وعورة المسالك وطولها. وبعضهم جاء سائرا على قدميه وقطع كيلومترات عديدة استغرقت منهم 4 و5 ساعات، كما هو حال شباب، تحدث معهم مراسل الأناضول، قادمون من مناطق "باب برد" و "الشرافات" وغيرها من قرى شفشاون. وقال عبد المجيد أحراز، ناشط حقوقي، للأناضول، إن الاستعدادات لتشييع جثمان ريان انطلقت في ساعات متأخرة من ليلة أمس. وأوضح أنه "جرى تعبيد المسالك الطرقية، سواء المسلك الذي يربط القرية بالطريق الرئيسية المعبدة، أو المسالك المؤدية إلى المقبرة، وذلك باستخدام جرافات ساهمت في جهود إنقاذ ريان". وأضاف: "هيأ متطوعون والسلطات المحلية المصلى الذي أدت فيها الجموع صلاة الجنازة". وأردف أن "كل مقبرة لها مصلى خاص في المنطقة، لكن طبيعة جنازة ريان حتم تهيئتها وتوسيعها لتستقبل كل الحشود المشيعة".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

اجتماع بين بوتين وماكرون في موسكو

اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، في موسكو. وقال بوتين مفتتحا اللقاء: "أرى الجهود التي تبذلها القيادة الحالية لفرنسا ورئيس فرنسا شخصيًا لحل الأزمة المتعلقة بضمان الأمن المتكافئ في أوروبا لمنظور تاريخي طويل، ولحل المشكلات التي ترتبط بحل الأزمة الأوكرانية الداخلية جنوب شرقي البلاد". وتابع بوتين: "لقد ناقشنا كل هذه القضايا بالتفصيل عبر الهاتف، أعلم أن لديك أفكار خاصة حول هذا الموضوع، ويسعدني جدًا أن تتاح لي الفرصة للقاء ومناقشة كل هذا بشكل شخصي". ولفت بوتين: "بالطبع، تراكمت الكثير من القضايا التي يمكن وينبغي مناقشتها بشكل مباشر، رغم أن اتصالاتنا لم تنقطع أبدًا على مر السنين، نحن على اتصال دائم".