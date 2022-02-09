نداء الوطن2/2/2022

لبنان الثاني عربياً في احتياطيات الذهب

نشر مجلس الذهب العالمي في كانون الثاني 2022 تقريره لاحتياطات البنوك المركزية في العالم من الذهب، وأظهرت البيانات أن الاحتياطات بلغت 35571.3 طناً من المعدن. ووفقاً للبيانات فقد زاد أجمالي الاحتياطات بنحو 11 طناً في تقرير شهر كانون الثاني 2022 مقارنة بشهر كانون الأول 2021. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم باحتياطات المعدن النفيس، حيث تمتلك 8133.5 طناً، تليها ألمانيا ثم إيطاليا.