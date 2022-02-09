TL

يزدحم المشهد الداخلي بجملة من الملفات والتطورات البارزة، ما يجعل الأسبوع الحالي شبه حاسم, ودقيقا" على أكثر من صعيد سياسي ونفطي واقتصادي ومالي وترسم نتائجه معالم المرحلة المقبلة حتى موعد الانتخابات النيابية في الخامس عشر من أيار المقبل, والذي بدأ يشهد سخونة بارزة مع اعلان التحالفات والترشيحات.

المنار

قبل ان يجف حبر اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني المختلف حوله، كتب ثلاثة مقاومين من حركة فتح بالدم ان خيار الشعب الفلسطيني الذي لا خلاف عليه – هو المقاومة، مؤكدين للمنغمسين بالتطبيع مع الاحتلال ان الصهاينة قتلة لكامل المشروع الفلسطيني ولا حصانة لاي من الفصائل ولا الاحزاب.

nbn

تحت سقف المراوحة ينضبط المشهد الداخلي رغم كثرة العناوين الحاضرة في السياسة والإقتصاد وغيرهما. في اليوميات اللبنانية جلسة عادية لمجلس الوزراء كان حصادها إقرار مجموعة من البنود الحياتية والخدماتية مقابل إسقاط أخرى على غرار الاقتراح المتعلق بتعديل صلاحيات المدعي العام التمييزي لمصلحة وزير العدل.

mtv

آموس هوكشتاين في بيروت لزيارة تستمر يومين. الزائر الأميركي الآتي من زيارة لتل أبيب يحمل على ما يبدو عرضا في ما خص ترسيم الحدود البحرية. وهو بدا متفائلا في لقاء خاص شاركت فيه ال "ام تي في" معلنا أنه يأتي بأخبار إيجابية من إسرائيل. لكن اللافت في المقابل أن ترسيم الحدود تحول مادة لبنانية بامتياز، أي مادة خلافية بين أركان الدولة. فبين الخط 23 والخط 29 ضيع المسؤولون اللبنانيون العالم.

NTV

فصل مجلس الوزراء خط الكهرباء الحامي عن سلك الموازنة البارد وعزل بند السلفة المكهرب إلى ما بعد إقرار الموازنة وتأمين ممر آمن لوصولها إلى مجلس النواب وبحسب المعلومات فإن الوزير وليد فياض سيستولد طاقة باستعارة خمسة آلاف مليار ليرة كحل يجري تجزئته "وعلى القطعة" وفي حديث إلى الجديد قال فياض إن لديه خطة متكاملة للكهرباء تؤمن زيادة التغذية لاحقا إلى عشر ساعات يوميا، ويصبح لدينا بعد عامين ونصف معامل كهربائية متحدثا ضمن الخطة عن شروط تتعلق بزيادة التعرفة وتحسين الجباية ووقف الهدر،

OTV

في الانتخابات النيابية، استغراب واستهجان. فيوما بعد يوم، تسقط العناوين البراقة، ويذوب ثلج الأقوال ليظهر مرج التحالفات الهجينة من جهة، أو ذات الأهداف المكشوفة من جهة أخرى. أما الجوهر، عند أحزاب تعرف عن نفسها بنفسها، وبتصريحات زعمائها وممارساتهم في الماضي والحاضر، فلا يتجاوز سقف قاعدة “قوم لإقعد محلك”، في غياب المشاريع الجدية التي تحاكي الأزمات الراهنة، وتقدم التصورات الواضحة لحل المشكلات التي يواجهها الوطن والشعب.

LBC

غدا عيد مار مارون ، ليس هذا الخبر ... الخبر هو أن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي هو الذي سيترأس القداس في كنيسة مار مارون في بيروت وليس رئيس أساقفة بيروت... فما هي الرسالة التي سيوجهها إلى الرؤساء ؟ وما هو مضمون العظة التي سيلقيها ؟ هي المرة الأولى التي يكون قداس مار مارون في بيروت برئاسة البطريرك .

الميادين

لفت الموفد الأميركي الخاص فيا لمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود​ البحرية بين ​لبنان​ و​إسرائيل​​، ​​​​​​آموس هوكشتاين، تعليقًا على توقّعاعته من الجولة الجديدة للمفاوضات، إلى أنّ "علينا أن نصل إلى مرحلة، يقرّر فيها الجانبان أنّهما يريدان قرارًا، لذلك أتيت إلى هنا في تشرين الثّاني الماضي، وذهبت إلى ​تل أبيب​ و​القدس​، وعدت الآن لأرى إذا كان الجانبان يريدان اتّفاقًا".

الجزيرة

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى "حوار حازم" مع روسيا بشأن أزمة أوكرانيا.

العربية

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الأوروبية من أنها "ستنجر إلى صراع عسكري إذا انضمت أوكرانيا إلى الناتو"، وذلك ‏بعد اجتماعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.‏