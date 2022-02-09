لبنان الحر

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مساء اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، وزير الاقتصاد أمين سلام الذي قال على الاثر: "التقيت غبطة البطريرك اليوم للمرة الاولى وكانت مناسبة تعرفت خلالها على شخصه الكريم. لقد تحدثنا عن عدد من المواضيع الوطنية التي وبصفتي وزيرا للاقتصاد، تقع في نطاق مسؤلياتي".

صوت لبنان

أكّد تكتل "لبنان القوي" على ضرورة التوصل إلى حلّ دائم ومستدام للحدود البحرية، بما يؤمن الحقوق ويسرّع في الوقت نفسه استخراج الثروات النفطية والغازية التي تشكّل ثروة وطنية وسيادية من شأنها أن تشكل مدماكا رئيسا في مساعي النهوض بلبنان. وشدّد، على أنّ "الجميع على قناعة بوضع موازنة لا تزيد الأعباء على المواطنين، وضرورة إعادة تسيير المرافق العامّة في ظلّ ​التضخم​ الكبير الحاصل بانهيار قيمة العملة"، لافتًا إلى أنّ "التضخّمّ وصل إلى 1000%، ومن هنا استثنينا ​المواد الغذائية​ من ​الدولار الجمركي​".

radio orient

أشارت هيئة شؤون الإعلام في "​تيار المستقبل​"، إلى أنّه "يتمّ تداول خبر كاذب عن اتّصال رئيس "التيار الوطني الحر" النّائب ​جبران باسيل​، بالأمين العام لـ"تيار المستقبل" ​أحمد الحريري​، طالبًا منه التدخّل في قضيّة توقيف الرّئيس السّابق ل​مكتب مكافحة المخدرات​ العقيد هنري منصور".

اذاعة النور

لفت الأمين العام لـ"​حزب الله​" السيّد ​حسن نصرالله​، إلى أنّ "منذ عام 1948، قبل وجود "حزب الله"، كان ​لبنان​ دائمًا في دائرة التّهديد الإسرائيلي، وهذا التّهديد موجود وقائم ومستمر. أمّا في موضوع المقاومة، فيصبح التّهديد محدّدًا، ونتعاطى معه بشكل جدّي، وهو جزء من الحرب النفسيّة"، متسائلًا: "هل العدو الإسرائيلي قادر على تنفيذ التّهديدات، والقضاء على الصواريخ الدّقيقة لـ"حزب الله"؟ هل يعرف عددها وأماكنها الموزّعة؟".

صوت المدى

لفت المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة ​أمين سلام​، في بيان، إلى أنّ "بتوجيه وطلب من وزير الاقتصاد والتّجارة، قام المدير العام للوزارة، يرافقه مراقبون من ​مديرية حماية المستهلك​، وبمواكبة أمنيّة من ​الأمن العام​، بجولة رقابيّة في محلات السوبرماركت في قضائَي ​صيدا​ و​صور​"، مشيرًا إلى أنّه "تمّ تسطير ​محاضر ضبط​ تلاعب بالأسعار بحقّ المخالفين، كما تمّ إقفال عدد من السوبرماركت بإشراف القضاء المختص".