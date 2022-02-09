الجمهورية/ طوني عيسى

تحدّث عن قوّتان إقليميتان تتحكّمان لبنان بقرار إجراء الانتخابات في لبنان أو تطييرها: إيران والولايات المتحدة. وتوحي الصورة بأنّ الإيرانيين أقرب إلى التعطيل لأنّهم مرتاحون إلى الستاتيكو الحالي، والأميركيون أقرب إلى إجراء الانتخابات لأنّهم يريدون التغيير. ولكن، لا أحد يضمن عدم انقلاب الأدوار. فما الذي ينتظر لبنان في أيار المقبل؟ وأضاف، بأي ثمن، تريد واشنطن أن تكون الانتخابات النيابية المقبلة محطة مفصلية لتبديل موازين القوى، أمّا في المقابل، يدرك الإيرانيون حقيقة الصورة وحجم الضغوط التي يتعرّضون لها، كذلك ثمة من يخشى أن يكون العامل الأمني هو عنوان اللعبة الآتية. ولذلك، وفي أي حال، لن تكون الأشهر الثلاثة المقبلة سهلة العبور في لبنان، سواء مالياً واقتصادياً واجتماعياً أو أمنياً.

الديار / دوللي بشعلاني

تناولت زيارة مستشار الولايات المتحدة لأمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين إلى بيروت وقالت: لا يزال موقف لبنان الرسمي غير واضح بشأن خط الترسيم البحري الذي سيتبنّاه كخط نهائي لحدوده في المنطقة الاقتصادية الخالصة، ولا ماذا سيكون عليه ردّه الرسمي على مقترحات الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية. كذلك نقلت عن أوساط ديبلوماسية متابعة لملف ترسيم الحدود البحرية والبريّة، إصرارها على أنّه على لبنان توحيد موقفه الرسمي من مسألة ترسيم الحدود البحرية، وعليه تحديد ما اذا كان يتبنّى الخط 23 كحدود منطقته الإقتصادية الخالصة، أم يتمسّك بالخط 29 المدعّم بالحجج القانونية والذي فاوض على أساسه الوفد العسكري التقني باسم لبنان على طاولة المفاوضات خلال الجولات الماضية، رغم عدم تعديل المرسوم 6433 لتثبيت هذا الخط وتدعيم موقف الوفد المفاوض، فيربح بذلك "قانا" بكامله ونصف "حقل كاريش" الذي يدخل ضمن الخط 29. وأوضحت الاوساط أنّ الرسالة التي أرسلتها الحكومة اللبنانية الى الأمم المتحدة الأسبوع الفائت، لم تذكر جهارةً تبنّي لبنان للخط 29. وفي هذا السياق، تساءلت الأوساط ذاتها عن جهوزية لبنان للعودة الى طاولة المفاوضات، في حال لمس الوسيط الأميركي اليوم أنّ الأمور نضجت، ولا بدّ من العودة الى الطاولة. فهل الوفد اللبناني العسكري، الذي كان يرأسه العميد الركن الطيّار بسّام ياسين الذي أظهر مهارة وصلابة في التفاوض غير المباشر من خلال تمسّكه بالخط 29 الأكثر قانونية بين سائر الخطوط المطروحة، جاهز للتفاوض، وهل سيبقى نفسه بكامل أعضائه بعد الحديث عن استبدال العميد ياسين بعد أن أن أحيل الى التقاعد؟