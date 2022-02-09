روسيا اليوم

قادة ألمانيا وفرنسا وبولندا: الناتو بحاجة إلى تقييم استراتيجيته بناء على التهديدات الأمنية

قادة ألمانيا وفرنسا وبولندا: الناتو بحاجة إلى تقييم استراتيجيته بناء على التهديدات الأمنية، وقال قادة ألمانيا وفرنسا وبولندا، إن حلف "الناتو" بحاجة إلى إعادة تقييم إستراتيجيته بشكل منتظم تجاه روسيا من أجل تعديلها في حال تدهور الوضع الأمني. وبحسب بيان مشترك عقب قمة للقادة الثلاثة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس البولندي، أندجي دودا، والمستشار الألماني أولاف شولتس في برلين: "تقف فرنسا وبولندا وألمانيا على استعداد للمشاركة البناءة في مفاوضات هادفة وموجهة نحو النتائج بشأن القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك (مع روسيا). وستواصل الدول الثلاث التشاور عن كثب مع شركاء الاتحاد الأوروبي وحلفاء الناتو لضمان السلام والأمن في الفضاء الأوروبي الأطلسي تماشيا مع النهج المزدوج للحلف.. يتفق رؤساء الدول والحكومات على أنه يجب على الحلف مراجعة استراتيجياته الخاصة بالدفاع والردع بانتظام، مع الاستعداد لتعديلها في حالة المزيد من التدهور في الوضع الأمني ​​، بما في ذلك من خلال التواجد المتقدم لحلف الناتو".