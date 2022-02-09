وكالة الأناضول

تشاووش أوغلو: تطبيع علاقاتنا مع إسرائيل ليس على حساب فلسطين

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن أي خطوة في سبيل تطبيع العلاقات بين بلاده وإسرائيل، لن تكون على حساب القضية الفلسطينية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي الثلاثاء، بالعاصمة أنقرة، أشار فيه إلى أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ سيزور تركيا في مارس/ آذار القادم. وأضاف أنه من المرتقب تعيين ممثلين خاصين لكلا البلدين خلال الزيارة، وتطبيع العلاقات بين البلدين يتم باتخاذ خطوات من كلا الجانبين.

وأكد على أن "أي خطوة سنتخذها في إطار تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لن تكون على حساب القضية الفلسطينية، كما فعلت بعض الدول لدى تطبيع علاقاتها مع تل أبيب، فموقفنا من القضية ثابت". ولفت إلى أن تطبيع العلاقات التركية الإسرائيلية، قد يساهم في تعزيز دور تركيا في التوصل لحل الدولتين، مشددا على تمسك بلاده ببعض الثوابت والمبادئ، بما في ذلك حل الدولتين.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق‎‎

تصدت وحدات الدفاع الجوي السوري، صباح اليوم الأربعاء، لصواريخ إسرائيلية في سماء الريف الغربي للعاصمة دمشق. وقال مصدر عسكري سوري، إنه في حوالي الساعة 12،56 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من إتجاه جنوب شرق بيروت. وأضاف: "وعند الساعة 1،10 نفذ عدوانا بصواريخ أرض - أرض من إتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها ، ويتم العمل على تدقيق نتائج العدوان".