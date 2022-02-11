لبنان الحر

كشف أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري، أننا "بذلنا جهوداً كبيرة طيلة السنوات الماضية للوصول الى صيغة مقبولة وطنياً لقانون العفو العام، فتقدّمنا بعدة اقتراحات قوانين وكنا دوماً جاهزين لادخال التعديل تلو التعديل عليها، آملين أن يتحلى المعرقلين ببعض الانسانية".

صوت لبنان

أكد النائب السابق إميل رحمة أنّه "لمس لدى رئيس الجمهورية ميشال عون إصرارًا على متابعة الملفات المطروحة والإفادة من الوقت لإنجاز الموازنة وتحقيق التدقيق الجنائي والتعامل بجدية مع ملف استجرار الكهرباء وإزالة ما يعترضه من معوقات، كما إصراره على مقاربة ترسيم الحدود البحرية بما يضمن مصالح لبنان الحيوية".

radio orient

لفت عضو كتلة "الوسط المستقبل"، النائب علي درويش، إلى أن "هناك تشعبات يؤخذ بها عند اقرار خطة التعافي"، موضحًا أن "أننا محتاجين لأموال وسوف نتفاوض مع صندوق النقد الدولي، ونحدد مصلحتنا بطريقة اقتصادية".

اذاعة النور

اعتبر وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، أن "كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد جلسة اليوم هو بمثابة "بيان الدولة" من حيث انه يرتقي من رتبة المعالجة الظرفية لوضع طارئ الى مرتبة الخطة المستقبلية المرتكزة على قيم المصارحة والعقلانية.

صوت المدى

ذكر رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي، أنه "رح نعيش على الشمعة ونلغي التلفونات والسيارات والدفايات ونشرب قهوة وشاي"، خاتمًا "تكرم عينك دولة الرئيس وتكرم عيون المصارف".