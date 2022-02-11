الديار /هيام عيد

نقلت عن الأوساط سياسية قولها، ان جولة هوكشتاين، قام بعملية up date لمفاوضات الترسيم حتى اللحظة الراهنة، ولكن من دون الدخول في تفاصيل جديدة متعلّقة بالجولة المقبلة من المفاوضات التي لم تتحدّد بعد، ما يعني، وبحسب الأوساط، أن هذه الزيارة قد حُمّلت أكثر مما تحتمل من تفسيرات وتأويلات على أكثر من صعيد، ولدى أكثر من فريق داخلي معني بعملية التفاوض، من الرؤساء الثلاثة إلى قيادة الجيش، بينما الواقع الفعلي هو أن هوكشتاين استمع إلى الملاحظات اللبنانية المستجدّة حول كل ما تمّت الإشارة إليه في الآونة الأخيرة عبر بيانات وتصريحات ومواقف، وصولاً إلى الرسائل الديبلوماسية.

الشرق/تيريز القسيس صعب

نقلت عن مراجع سياسية قولها ان حكومة ميقاتي في حال أخفقت في اجراء أي تعيين اداري، فإنها بذلك تكون قد وضعت نصب اعينها عجزها التام في تحقيق اي اختراق سياسي، وتكون كالحكومات السابقة غير قادرة على كسر الحاجز السياسي الذي يطوقها.

وختمت بالقول اذا استمرت الامور على ما هي عليه، فإن ترحيل التعيينات سيكون حتما في العهد المقبل، اذا حصلت انتخابات رئاسية في الخريف من العام ٢٠٢٢.