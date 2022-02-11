روسيا اليوم

الجيش الليبي يرحب بتكليف باشاغا برئاسة الحكومة

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ترحيبها بتكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة المقبلة.

وأضاف أن الحكومة الجديدة يجب أن تعمل مع الجهات النظامية العسكرية والأمنية من أجل فرض هيبة الدولة وحماية مؤسسات الدولة السيادية من ابتزاز وهيمنة الخارجين عن القانون، وأن تدعم مجهودات اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، وتمهد لإجراء الانتخابات، وتدعم الحرب على الإرهاب.

ولفت إلى أن القيادة تتابع كافة المسارات العسكرية والسياسية والاقتصادية بهدف الدفع بالوطن نحو الأمام، والوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإقرار دستور للبلاد، وبدء عجلة التنمية في أجواء يسودها الأمن والاستقرار.

روسيا اليوم

لافروف ودي مايو يبحثان المقترحات الروسية للأمن الأوروبي

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو المقترحات الروسية للضمانات الأمنية في أوروبا.

وجاء في بيان عن الخارجية الروسية بهذا الصدد، أن لافروف أطلع نظيره الإيطالي على التقييمات الروسية لردود الناتو والولايات المتحدة على ما سلمته روسيا من مقترحات حول الاتفاقيات الملزمة قانونيا في المجال الأمني.

وبحث الوزيران الوضع في شرق أوكرانيا، حيث أشار لافروف إلى "الأعمال المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها حلف الناتو، والمرتبطة بنشاطه للانتشار العسكري في المجال السوفيتي السابق وعسكرة أوكرانيا التي تمارسها بعض الدول الغربية".