وكالة الأناضول

جونسون: أي غزو روسي لأوكرانيا سيكون "كارثة كاملة"

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، من أن أي غزو روسي مستقبلي لأوكرانيا سيكون "كارثة كاملة".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع أمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، في العاصمة البلجيكية بروكسل، حسبما نقلت صحيفة "ذي تلغراف" البريطانية.

وقال جونسون إن أي غزو روسي لأوكرانيا سيكون "كارثة كاملة من شأنها أن تؤدي إلى إراقة مريعة للدماء".

وأضاف: "ربما تكون أخطر لحظة (للأزمة الروسية الأوكرانية) خلال الأيام القليلة المقبلة، في أكبر أزمة أمنية تواجهها أوروبا منذ عقود".

وتابع جونسون قائلا: "بصراحة لا أعتقد أن قرارًا (بالغزو الروسي) قد تم اتخاذه بعد، لكن هذا لا يعني أنه من المستحيل أن يحدث أمر كارثي للغاية".

ودعا رئيس الوزراء البريطاني الدول الأوروبية إلى "التمسك بحق أوكرانيا في الانضمام إلى حلف الناتو".

وتعارض روسيا خطط انضمام جارتها أوكرانيا إلى حلف "الناتو" العسكري، وطلبت ضمانات بألا يحدث هذا مستقبلا.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الجيش الليبي يؤيد تولي باشاغا رئاسة الحكومة الجديدة

رحبت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بتكليف مجلس النواب لوزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني السابقة فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، يتولى رئاستها خلفًا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، في بيان، إن "القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ترحب وتؤيد قرار البرلمان الليبي الصادر اليوم الخميس، الموافق 10 فبراير/شباط 2022، بتكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة".

وأعرب الجيش الليبي عن أمله في أن تتولى الحكومة الجديدة قيادة البلاد نحو مستقبل أفضل، وذلك بالعمل مع الجهات النظامية العسكرية والأمنية على فرض هيبة الدولة والحفاظ على مقدراتها وحماية المؤسسات السيادية من ابتزاز وهيمنة الخارجين عن القانون.