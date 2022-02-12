TL

لم تكد تخرج موازنة "بدنا نتحمل بعض" التي أقرها مجلس الوزراء ليلا الى ساحة النجمة حتى استهدفت من بعض الحكومة نفسها ثم رشقها المواطنون في الطريق بزخات من البطاقات الحمراء الإفتراضية قبل أن يتلقفها النواب على أبواب الانتخابات في ساحة النجمة فهم ترصدوا لأرقامها جيدا.

المنار

ليلة الحادي عشر من شباط: هتافات التكبير تتعالى في شتى انحاء الجمهورية الاسلامية الايرانية شكرا لله على نعمة الثورة ، أما في النهار فكانت الحشود المليونية تحتفل بالذكرى بمسيرات راجلة وسيارة تأكيدا على شعار لا شرقية ولا غربية الذي أثمر دولة قوية مقتدرة وصفها الرئيس السيد ابراهيم رئيسي بأنها أكثر الدول استقلالا في العالم.

nbn

أرخت الفوضى التي طرقت أبواب مجلس الوزراء بثقلها على المشهد الداخلي لا سيما في ظل ما تخللها من تمرير قرارات عمادها تعيينات "الخلسة" من دون تفاهم مسبق عليها... وما لحق بالموازنة العامة من "طرطوشة" حيث لم يعرف اللبنانيون اذا ما أقرت وفق الأصول أم لم تقر بالتوازي ومع إحالة الحكومة لقانون الموازنة العامة الى المجلس النيابي تمهيدا للبدء بمناقشتها أكدت كتلة التنمية والتحرير بعد اجتماعها برئاسة الرئيس بري رفضها للطريقة التي أقرت بها هذه الموازنة وأن تتضمن أية ضرائب ورسوم جديدة تطال اللبنانيين الذين باتوا بغالبيتهم الساحقة تحت خط الفقر.

mtv

أركان المنظومة لا يتعبون من صراع الديوك ومن معركة المحاصصات. رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة خططا بسرية تامة ، وفي جلسة مخصصة لمناقشة الموازنة، لتمرير تعيينات يريدانها، فنجحا وتم لهما ما أرادا في جو من الهرج والمرج داخل مجلس الوزراء. فالوزراء الشيعة لم يتنبهوا كما يجب إلى ما حصل، لأنه حصل بسرعة وبنوع من الفوضى غير المنظمة. لكن الأمر لم يمر على سلام .

NTV

الجسم القضائي إلى الاستئناف والتمييز، مع تهديد بالاعتكاف "ولهجر قصرك وبيت العدل".. والأجسام السياسية الطائرة تضرب في كل اتجاه، قضاء وترسيما وخلافات انطلقت من تعيينات "الغفلة" في مجلس الوزراء وتستكمل رحلتها نحو جلسة منتصف الشهر الوزارية المخصصة للكهرباء وقد افتتح نادي القضاة في لبنان الصرخة الأولى ليعلن المدعي العام التمييزي غسان عويدات عن اجتماع استثنائي غدا لمجلس القضاء الأعلى لمناقشة المشكلات التي يعانيها القضاة والمساعدون القضائيون

OTV

وكأن البعض في لبنان، يشتري “المشكل شراية”، فيما المطلوب حد أدنى من الاستقرار السياسي، لمحاولة العبور بالأزمة من البحر السحيق إلى بر الأمان.

فلمن فاته الأمر: في لبنان دولة، ولهذه الدولة دستور وقانون وانتظام سياسي يرعى العيش المشترك والوحدة الوطنية بين أبنائها. ومتى فقدت هذه المعايير، تخلخلت أساسات الهيكل، وصار خطر انهياره الكامل أكبر. أما إذا وقف الجميع عند حده، والتزم مقتضيات الوفاق الوطني بأشكالها السياسية والدستورية الواضحة، صار الأمل بإعادة بناء ما تهدم واقعيا، وأكبر من أي وقت مضى.

LBC

إنتهى الأسبوع إلى " كلمات - مفاتيح " هي: الموازنة، العجز، التمويل. حتى الساعة، كل الوعود والكلام المعسول، ليس سوى "سمك في البحر"، لأن السؤال يبقى: من أين سيأتي التمويل؟

ومن الكلمات - المفاتيح: صندوق النقد الدولي، الصندوق يقول إن بعثته في لبنان حققت تقدما في الإتفاق على مجالات الإصلاح وهناك حاجة لمزيد من العمل لترجمتها إلى سياسات ملموسة.

الميادين

أكد رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا، إن الحكومة الجديدة ستكون للجميع، أساسها السلام والمحبة، وسنعمل على إجراء الانتخابات في موعدها وتثبيت المصالحة الوطنية.

الجزيرة

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، انضمام بلاده إلى الإعلان المتوقع صدوره عن قمة "محيط واحد" المنعقدة بمدينة بريست الفرنسية.

العربية

أكّد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنّ "تاريخ الحادي عشر من شباط يوم انتصار الثورة الاسلامية، هو يوم من أيام الله"، مضيفًا أنّ "الاستقلالية هي أيضاً من العناصر المؤسسة للثورة وجوهره.