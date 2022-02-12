لبنان الحر

ذكر وزير الصناعة جورج بوشكيان، أن "ما يُحكى عن ارتفاع في سعر السلع الإستهلاكية، بسبب الدولار الجمركي، غير صحيح"، موضحًا أن "الأسعار يجب أن تنخفض، بسبب إعفاء هذه السلع تمامًا، من الرسوم الجمركية".

صوت لبنان

اعتبر وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، أنه يجب أن تتوفر الكهرباء 24 على 24 في مطار بيروت الدولي، وهذا أمر ضروري وأساسي، ولكن للأسف نحن نعتمد على 4 مولدات تابعة للمطار، وإذا توقف أحدها نقع بأزمة حقيقية".

radio orient

علق وزير العمل مصطفى بيرم على ما حصل في جلسة الموازنة أمس، مشيرا الى أنه "لم يكن هناك استغفال لنا لأن لا أحد يمكن أن يستغفلنا، ونحن حاضرون والوحيدون الذين ندرس الموازنة مرتين مرة مع الحكومة ومرة مع خبراء خارج الدولة.

اذاعة النور

أشا وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، الى أن "مصدرا من القصر الجمهوري يتحدث عن ماء الوجه وآخر من المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتحدث عن انه لم يعقد أي اتفاق جانبي".

صوت المدى

اعتبر الوزير السابق اميل رحمة، أن "غياب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عن المشهد السني في لبنان لا علاقة له بالتطرف أو إمكانية ازدياده بغياب الحريري، فزيارة قائد الجيش العماد جوزيف عون الى طرابلس كانت رائعة لأنه يتم إستدراج بعض الشبان للذهاب الى التطرف".