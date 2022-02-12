الديار /هيام عيد

نقلت عن المصادر النيابية قولها، أن بلورة التوجهات النهائية للحكومة في مسألة التعيينات الإدارية، لن تجري حالياً ، على الأقلّ في اللحظة التي تنشغل فيها الحكومة بالدفاع عن الموازنة التي أقرّتها وبدأت تُثير نقمةً شعبية ونيابية، لن تتأخر في الظهور لدى مناقشتها في المجلس النيابي. وبالتالي وعلى الرغم من واقع الشغور الكبير في الإدارة، توقعت المصادر النيابية، أن تطبق طريقة حلّ الاعتراض على التعيينات العسكرية الأخيرة، على أي تعيينات جديدة لجهة إقرارها، وسط توافق سياسي مُسبق بين كل المكونات السياسية.

نداء الوطن/الان سركيس

راى ان ملف لبنان هو غير مهم بالنسبة الى روسيا في هذه المرحلة، فبالأصل لم يكن لبنان منطقة نفوذ لها، وعلى رغم علاقتها المميزة بالحريري فإنها احترمت خطوته ولم تُعرها الإهتمام الكبير، في حين أنّ موقفها المعلن بات دعم استقرار لبنان وأمنه وسلامة أراضيه والدخول في تسويات داخلية واحترام موعد الإنتخابات النيابية من ثم الرئاسية.