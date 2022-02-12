روسيا اليوم

زعماء عالميون يحضرون قمة في فرنسا لحماية المحيطات

يجتمع قادة عالميون على الساحل الأطلسي بفرنسا لمناقشة جهود حماية محيطات الكوكب من تهديدات مثل الصيد الجائر والتلوث البلاستيكي، وإيجاد طرق أكثر عدلا لإدارة البحار.

زعماء عالميون يحضرون قمة في فرنسا لحماية المحيطاتالسيسي يتوجه إلى فرنسا للمشاركة في قمة "محيط واحد"

وتأتي قمة "محيط واحد" "وان أوشين" في الوقت الذي تحقق فيه السلطات الأوروبية في مكب ضخم للأسماك في خليج بسكاي والذي يصفه نشطاء البيئة بأنه "مثال على الانتهاكات التي ترتكبها سفن الصيد الضخمة التي تعطل النظم البيئية تحت سطح البحر".

واستهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القمة التي تستمر ثلاثة أيام في مدينة بريست الساحلية بدعم من الأمم المتحدة.

وقال ماكرون في كلمته الافتتاحية: "اليوم سنقوم بالتزامات ... أنا مقتنع بأنهم سيساعدون في تقوية الإجراءات المفيدة".

روسيا اليوم

كوريا الشمالية مخاطبة الاتحاد الأوروبي: "تدخلاتكم لا تطاق"

وصفت كوريا الشمالية انتقادات الاتحاد الأوروبي لسلسلة عمليات إطلاق الصواريخ التي أجرتها بيونغ يانغ الشهر الماضي، بأنها تدخل في شؤونها الداخلية و "لا تطاق".

وفي بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الكورية الشمالية الإلكتروني، أدان ري سانغ ريم، رئيس رابطة كوريا الشمالية - أوروبا، بشدة ما صدر عن الاتحاد الأوروبي مؤخرا من شجب لتجارب الصواريخ الكورية الشمالية باعتبارها تهديدا للسلام والأمن الدوليين والإقليميين.

وقال المسؤول الكوري الشمالي في البيان "ندين هذا بشدة ونرفضه باعتباره انتهاكا صارخا لسيادتنا وعملا لا يطاق من التدخل في الشؤون الداخلية لبلدنا. إجراءاتنا لزيادة القدرة الدفاعية الوطنية لا تسبب أي تهديد أو ضرر للدول المجاورة والمنطقة".