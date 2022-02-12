وكالة الأناضول

برلين.. انتهاء محادثات "رباعية نورماندي" دون "نتائج ملموسة

أعلنت أوكرانيا، انتهاء محادثات "رباعية نورماندي"، في العاصمة الألمانية برلين، دون أن تسفر عن أي "نتائج ملموسة"

وقالت الرئاسة الأوكرانية، في بيان، إن الاجتماع الثاني لعام 2022، للمستشارين السياسيين لأوكرانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا، في إطار صيغة "نورماندي"، استمر أكثر من تسع ساعات.

وأضافت أن الاجتماع الذي استضافته برلين، أمس الخميس، ومثَّل فيه أوكرانيا فيه أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، انتهى دون أن يسفر عن "نتائج ملموسة".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

شويغو: الوضع العسكري في القارة الأوروبية ساء بشكل كبير بسبب تفاقم التوتر بشأن أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عقب لقائه مع نظيره البريطاني، بن والاس، أن الوضع العسكري السياسي في القارة الأوروبية تفاقم بشكل كبير بسبب تصاعد التوتر حول أوكرانيا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تضمنت الأجندة المشاكل الأكثر إلحاحا للأمن الأوروبي والتفاعل بين الهيئات العسكرية في البلدين، وأشار شويغو إلى أن الوضع العسكري السياسي في أوروبا قد ساء بشكل كبير بسبب تصاعد التوتر حول أوكرانيا، والوجود العسكري لحلف الناتو بالقرب من روسيا، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير ضمانات أمنية لروسيا".