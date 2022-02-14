النهار

9/2/2022

شريحة تحفز النخاع الشوكي إلكترونياً...إنجاز علمي يساعد مرضى يعانون من الشلل على السير مجدداً

توصل علماء من المستشفى الجامعي لوزان، في دراسة أجريت على ثلاثة مرضى من الوصول لإنجاز علمي يعتمد على استخدام النبضات الكهربائية لتحسين نوعية الحياة لدى أشخاص يعانون من إصابات في النخاع الشوكي. وترسل شريحة نبضات كهربائية الى العضلات تحاكي عمل الدماغ. ويمكن للمرضى البدء في عملية إعادة التأهيل فوراً، وفي خلال أربعة أشهر التمكن من المشي بالاعتماد فقط على هيكل لتحقيق التوازن.

9/22/2022

"لوكهيد مارتن" تصنع أول صاروخ ل "الناسا" ينقل عينات من المريخ

فازت وحدة الصناعات الفضائية في شركة "لوكهيد مارتن" بعقد مع الناسا لصنع صاروخ مخصص لإرسال العينات الأولى من المريخ الى الأرض خلال ثلاثينات القرن الحالي. هذا "الصاروخ الصغير والخفيف"، سيكون الأول الذي ينطلق من كوكب آخر. ويجمع الروبوت الجوال برسيفرنس الذي وصل الى المريخ قبل عام، حالياً عينات صخرية من مواضع تثير اهتمام خاص لدى العلماء ترمي الى رصد آثار الحياة القديمة على الكوكب الأحمر.