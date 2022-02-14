الديار /فادي عيد

نقلت عن اوساط النيابية قولها أن الإنطباع الأول لدى العديد من النواب، هو رفض الزيادات "الفلكية" للضرائب التي جعلت من الموازنة باباً لتأمين الموارد المالية، ولكن من دون أية دراسة مسبقة لكيفية تمكين المواطنين من الصمود في ظل الظروف الراهنة، وحيث تجاوزت نسبة المواطنين الذي لامسوا حدود الفقر عتبة 83 بالمئة، وفق التقارير الصادرة عن هيئات دولية حول الواقع الإجتماعي للبنانيين في العام الماضي. وتُضاف إلى هذا الواقع، أجواء الفوضى والغموض التي كانت واكبت الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء والتي أقرّت فيها الموازنة، والتي بدورها توحي بصعوبة سلوك هذا المشروع السبيل السريع نحو الإقرار في اللجان النيابية في الأسابيع المقبلة.

نداء الوطن/ الان سركيس

قال لا شكّ ان خروج تيار "المستقبل" من السلطة سيترك فراغاً كبيراً، ومحاولة بعض المستقبليين رفع شعار الميثاقية قد يكون في غير مكانه، فإذا جرت الإنتخابات وقاطع السنّة العملية الإنتخابية عندها تُفقد الميثاقية، أما إذا شارك السنّة بكثافة واختاروا ممثلين عنهم، فعندها تكون الإنتخابات ميثاقية، علماً أن الشعب ثائر على كل الطبقة السياسية ومن ضمنها تيار "المستقبل".