وكالة الأناضول

فنلندا: مستعدون للمساهمة مع تركيا في حل الأزمة الروسية الأوكرانية

أعرب وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو عن قلق بلاده إزاء الحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية، مؤكدا استعداد بلاده بالتعاون مع تركيا لحل الأزمة القائمة بين موسكو وكييف. وأشار إلى أن مبادرة الوساطة من أجل السلام التي أطلقتها تركيا وفنلندا يمكن أن تلعب دوراً في حل الأزمة. وفي مقابلة مع الأناضول تحدث هافيستو عن الزيارة التي أجراها للعاصمة التركية أنقرة في 8 شباط الجاري وعن العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية. وأشاد بالعلاقات بين بلاده وتركيا سواء على الصعيد السياسي أو الصعيد التجاري. وأضاف أن عدد السياح الفنلنديين في تركيا انخفض مؤخراً بسبب وباء كوفيد-19، معرباً عن ثقته بأن الأعداد ستعود إلى مستوياتها السابقة مع انحسار تأثيرات الوباء ونتيجة التدابير الاحترازية، مشيراً إلى أن مواطني بلاده يحبون كثيراً قضاء عطلاتهم في تركيا.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

السفير الروسي في أنقرة: لم يتم الاتفاق بعد على موعد زيارة بوتين إلى تركيا

قال أليكسي ييرخوف، السفير فوق العادة والمفوض لروسيا الاتحادية في تركيا، إن تفاصيل زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا لم يتم الاتفاق عليها بعد بين موسكو وأنقرة. وأوضح السفير في مقابلة مع صحيفة "تركيا" التركية: "حسب معلوماتي، إن هذه المواعيد (تاريخ الزيارة) لم يتم الاتفاق عليها بعد بين الطرفين. وإذا كان الأمر كذلك، فمن الواضح أنه من السابق لأوانه، بالنظر إلى المستقبل، التحدث عن برنامج القمة، أجندتها وتفاصيل أخرى. دعونا ننتظر قليلا ولن نتسرع ". وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن زيارة بوتين لتركيا ممكنة بعد زيارته لحفل افتتاح أولمبياد بكين. وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف إلى أن بوتين سيستغل دعوة رئيس الدولة رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا بمجرد أن يسمح الوضع الوبائي والجدول الزمني بذلك.