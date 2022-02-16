الشرق الأوسط 12/2/2022

النفط يرتفع مقاوماً مخاوف التضخم الأميركي

ارتفعت أسعار النفط رغم ا ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة أذكى المخاوف يشأن رفع كبير لأسعار الفائدة، فيما يترقب المستثمرون نتيجة المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران التي قد تؤدي الى زيادة المعروض العالمي من الخام. وقال وارن باترسون رئيس وحدة أبحاث السلع الألية في "آي أن جاي"، من المرجح ان تضع بيانات التضخم مزيداً من الضغط على المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة. هذا التوقع يلقي بثقله على النفط وعلى السلع الأولية عموماً.

الجمهورية 12/2/2022

صندوق النقد: 5 ركائز لنجاح خطة الإنقاذ

أصدر صندوق النقد الدولي بياناً أوجز فيه نتائج المباحثات التي أجراها مع السلطات اللبنانية. وجاء في البيان أن بعثة صندوق النقد الدولي قالت، بقيادة ريغو، أن البرنامج الاقتصادي يجب أن يتضمن إجراءات مستهدفة ومحددة زمنياً عبر الركائز الخمس التالية:

الإصلاحات المالية التي تضمن القدرة على تحمل الديون ولكن أيضاً مساحة للاستثمار في الإنفاق الاجتماعي وجهود إعادة الإعمار، ثم إعادة هيكلة القطاع المالي لتقوية الثقة وعم الانتعاش. كذلك شدد على إصلاح المؤسسات المملوكة من الدولة، بخاصة قطاع الطاقة تقديم خدمات أفضل من دون استنزاف الموارد العامة. هذا ودعا الى تعزيز أطر الحوكمة وأخيراً اعتماد نظام نقدي وسعر صرف موثوق.