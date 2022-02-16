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العدة على جهوزية والجميع في حال استنفار والعين على الخامس عشر من أيار المقبل الموعد المضروب لإجراء الانتخابات النيابية التي يؤكد الجميع على حصولها وفي مقدمتهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي رفض أن تقاطع الطائفة السنية التصويت، ولكنه يخشى من إقبال ضعيف لها.

المنار

رغم هذا المشهد السياسي العصيب، تبرز محاولات لتجاوز المرحلة بما امكن من تدبير وزاري، وعلى نية تسيير الاستحقاق الانتخابي أقرت الحكومة في جلستها اليوم الاعتمادات المالية للانتخابات بحسب ما يتطلبه الإنفاق على سعر الدولار حالياً.

nbn

بنصاب سياسي كامل التأم مجلس الوزراء في جلسة أمامها ملفان ساخنان رئيسيان: الكهرباء وتمويل العملية الانتخابية.

النصاب الكامل أمنه حضور وزراء الثنائي الوطني بعدما قالوا كلمتهم في تهريب التعيينات والموازنة لكنهم لن يكونوا حجر عثرة أمام انعقاد مجلس الوزراء.

mtv

وفق المعلومات، فإن لا أمر جديداً في الخطة بل مجرد استعادة لأفكار سابقة، مع وعد بالتوصل إلى كهرباء 24 على 24 خلال خمس سنوات. فكم مرة استمع اللبنانيون إلى مثل هذه الوعود؟ وماذا يضمن أن ما لم يتحقق منذ ثلاثين سنة تقريباً سيتأمن في السنوات الخمس المقبلة؟

NTV

أعلن رئيس الحكومة السابق حسان دياب أن الدولة المؤتمنة على الوطن تجتهد في تبرير التفريط في حدود الكيان، وتتنازل عن الثروات الوطنية.

ومن موقعه الحكومي الشاهد على مفاوضات عسكرية تقنية، قال إن الخط 29 هو حدود المنطقة الاقتصادية جنوباً بما لا يرقي إلى أي شك وقد وقعت، من دون تردد في نيسان من العام الماضي مرسوماً يقضي بتعديل الحدود البحرية يصحح المرسوم السابق.

OTV

الجلسة التي أكدت طي صفحة الخلاف حول الموازنة مع الثنائي الشيعي وربط النزاع حول التعيينات، استهلها رئيس الجمهورية بكلام انتخابي، حيث جدد الدعوة الى ضرورة اعتماد الميغاسنتر لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في الانتخاب من دون أن يضطروا الى الانتقال إلى بلداتهم البعيدة عن أماكن سكنهم.

LBC

معيشياً، مزيد من الإجراءات في حق عدد من السوبرماركت، فقد واصل عناصر مكتب أمن الدولة في أكثر من منطقة، يرافقهم مندوبو حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، جولتهم على المحال التجارية والسوبرماركت، وتم اقفال عدد من السوبرماركت .

الميادين

اعتبرت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​، بأنه "سيدخل تاريخ 15 شباط 2022 في التاريخ، مع فشل دعاية الحرب الغربية"، موضحة أنهم "تعرضوا للعار والتدمير، دون إطلاق رصاصة واحدة".

الجزيرة

أعلن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، في أول لقاء له مع المستشار الألماني ​أولاف شولتز​، أن "ألمانيا أحد شركاء روسيا الرئيسيين"، موضحًا "أننا سنخصص جزءًا كبيرًا من الوقت لمناقشة الوضع في أوروبا، من حيث الأمن، والوضع المتعلّق أيضًا بالأحداث حول أوكرانيا".

العربية

أجرى ​وزير الخارجية​ الروسي ​سيرغي لافروف​، محادثة هاتفية مع نظيره الأميركي ​أنتوني بلينكن​، أكد خلالها على عدم قبول الخطاب العدواني الذي تنتهجه ​الولايات المتحدة​ وأقرب حلفائها.