لبنان الحر

نفى مكتب الإعلام في ​رئاسة الجمهورية​ "الاكاذيب التي وردت في بيان ​تيار المستقبل​ عن دور لرئيس الجمهورية​ في طلب تنفيذ مذكرة قضائية صادرة عن مدعي عام ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​ ".

صوت لبنان

ناقشت ​لجنة الصحة النيابية​ اقتراح قانون يتعلق بتعيين محامين في ​القطاع الصحي​.

وأكّد رئيس اللجنة النائب ​عاصم عراجي​، أنّ "هذا الاقتراح مهم قياسًا لما يحدث ويحصل من مشاكل في القطاع الاستشفائي، ومهمته عدم مخالفة القوانين".

radio orient

أكد وزير الداخلية والبلديات ​بسام مولوي​، أن "لا صحة لما يشاع عن خلاف بين ​الأجهزة الأمنية​ في موضوع حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​"، مشيرًا إلى أن "قوى الأمن تقوم بواجباتها، وقد التزمت بها، ولم تحصل أي مواجهة بينها وبين جهاز أمن الدولة، الذي يقوم أيضًا بواجباته وفق القانون".

اذاعة النور

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية، سفير نيوزيلندا في لبنان غريغ لويس حيث تم البحث في الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

صوت المدى

زار رئيس حزب التوحيد العربي ​وئام وهاب​ رئيس المجلس السياسي في "​حزب الله​" السيد إبراهيم أمين السيد، في حضور نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب الحاج محمود قماطي، وتناول المجتمعون القضايا المطروحة على الساحتين المحلية والإقليمية.