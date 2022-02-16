أعلنت الحكومة الإيطالية أن رئيس الوزراء ماريو دراغي سيزور فرنسا للمشاركة في عشاء عمل حول "مشاورات وآفاق الانخراط بمنطقة الساحل" الإفريقي بقصر الإليزيه. وتعتزم الدول الاوروبية المشاركة في قوة "تاكوبا" على المثلث الحدودي بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي إعادة تموضع القوة وذلك إثر إعلان المجلس العسكري الانتقالي في باماكو عن رفضه لتواجد عناصرها داخل حدوده، على خلفية تفجر أزمة دبلوماسية كبيرة بين فرنسا ومالي.

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى "التيقظ" تجاه ما يحيط بأوكرانيا. وشكر جونسون فود دير لاين على "التعاون الوثيق بشأن العقوبات" ضد روسيا، وأشار إلى أنه على "بريطانيا والاتحاد الأوروبي أن يعملا مع الحلفاء على إعداد حزمة الإجراءات الاقتصادية لمعاقبة روسيا في حال انتهاكها سيادة أوكرانيا".

أعلنت روسيا أن قسماً من جنودها المنتشرين على الحدود الأوكرانية عادوا إلى ثكناتهم عقب إنهائهم التدريب العسكري هناك، الأمر الذي رحبت به الدول الغربية مع تأكيدها أنها "تنتظر رؤية مفاعيل ملموسة لهذه الخطوة".

اتفق الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي جو بايدن خلال اتصال هاتفي على ضرورة "التحقق" من صحة إعلان بدء انسحاب القوات الروسية من الحدود الأوكرانية.

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيدلي ببيان جديد، حول الوضع في أوكرانيا ومواصلة الاتصالات الدبلوماسية مع روسيا: وقال "سيدلي الرئيس بملاحظات موجزة مع تحديث بشأن روسيا وأوكرانيا، وسيكرر التأكيد على أن الولايات المتحدة إلى جانب حلفائها.

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين يمزح في بعض الأحيان، عندما يقرأ تقارير حول تاريخ "هجوم" روسيا على أوكرانيا ويستفسر هل تم نشر الموعد الدقيق للغزو بالساعة. في الواقع، من المستحيل تفهم مثل هذا الجنون الإعلامي المهووس عمليا والذي يحدث في هذا المجال". و"في الواقع، نرى العالم كله يهذي من ذلك. هذه ليست إلا حملة إعلامية غير مسبوقة على الإطلاق لإثارة التوتر وتصعيده في أوروبا".

قال ميخائيل بودولاك مستشار رئيس مكتب رئيس أوكرانيا إن المكتب نظر بشكل إيجابي إلى معلومات عن بدء عودة القوات المدرعة الروسية إلى مواقع تمركزها الأساسية و"مما لا شك فيه أن الأنباء الواضحة المحددة تماما عن بدء انسحاب الوحدات الروسية من حدود أوكرانيا، تعتبر إشارة صحيحة".

جددت وزيرة الدفاع البريطانية إليزابيث تراس مزاعمها بأن "غزو روسيا" لأوكرانيا "وشيك". وقالت تراس إنها "لا تصدق" الروس لأن "هناك فرقا كبيراً بين قولهم وفعلهم"، معربة عن مخاوفها من أن تقدم روسيا على تدبير استفزاز ما لتبرير "غزوها" لأوكرانيا.

أكد وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف أنه لا يوجد أي تجمع هجومي للقوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية. وقال "أوكد بكل مسؤولية واستناداً إلى بيانات المخابرات الأوكرانية والبيانات التي نتلقاها من الشركاء - لم يتم حتى الان، إنشاء مجموعة هجومية هجومية (روسية) واحدة".

صرح رئيس كتلة حزب خادم الشعب البرلمانية دافيد أراخاميا بأن الاقتصاد الأوكراني يخسر ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار شهرياً جراء الحملة الإعلامية حول "الغزو الروسي المحتمل.

انتقد وزير الخارجية والشؤون الأوروبية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، استدعاء موظفي سفارات دول مختلفة من كييف على خلفية تفاقم الأوضاع حول أوكرانيا. وأشار الوزير إلى أن النمسا لن تقوم بإجلاء موظفي بعثتها الدبلوماسية من كييف.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف أعرب لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن رفض موسكو الخطاب العدواني الذي تؤججه واشنطن وأقرب حلفائها حول الأزمة الأوكرانية.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة والناتو ردا في وثائقهما بشكل إيجابي على المبادرات الأمنية الروسية التي كانا يرفضانها منذ فترة طويلة. وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي اليوم عقب محادثات مع زبيغنيو راو وزير خارجية بولندا التي ترأس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "استجاب الغرب في النهاية، عندما أدرك أننا نتحدث بجدية عن الحاجة إلى تغييرات جذرية في مجال الأمن الأوروبي.

علقت الخارجية الروسية على طلب أوكرانيا عقد اجتماع طارئ مع موسكو في إطار "وثيقة فيينا" لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لبحث أنشطة روسيا العسكرية على حدود أوكرانيا وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا إنه كان يمكن لموسكو ترك طلب كييف بلا اعتبار، لأنه يحتوي على "عبارات غير مقبولة تخص وضع شبه جزيرة القرم الروسية التي وصفها نص الطلب الأوكراني بـ"المحتلة مؤقتا". مع ذلك فقد أشارت زاخاروفا أن الوزارة قررت في إطار تأكيد تمسك موسكو بالانفتاح في المجال العسكري، أن تبلغ بأن روسيا لا تجري أنشطة "غير عادية" على حدود أوكرانيا، "وبالتالي فلا مسوّغ لإطلاق آلية للحد من المخاطر".

صوت مجلس الدوما الروسي لصالح مشروع مقترح للرئاسة للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك. وقال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين،" إن إرسال الدعوة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد سيتم على الفور و"يرى النواب أن الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك سيخلق أسسا لضمان الأمن وحماية سكان الجمهوريتين ضد التهديدات الخارجية.

أعلن مركز الأمن السيبراني في أوكرانيا أن عدداً من المواقع الإلكترونية بينها موقع وزارة الدفاع، تتعرض لهجوم إلكتروني من نوع DDOS. وهي محاولة لجعل الخدمة عبر الإنترنت غير متاحة للمستخدمين، على مواقع وزارة الدفاع والقوات المسلحة ومصرفي privat bank لـOschad bank وأن العديد من العملاء غير قادرين على الوصول إلى الخدمات والمعاملات.

قال جيك سوليفان مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، إن الولايات المتحدة ممتعضة من موقف ألمانيا تجاه العقوبات ضد روسيا. وشدد المستشار، على أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تنتظر هذه المرة، رد فعل قوي متعدد الجنسيات.

أصدرت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" تقريراً، حذرت فيه من أن اندماج العشرات من شركات المقاولات الدفاعية يشكل خطراً على الاقتصاد الأمريكي والأمن القومي. وأشار التقرير إلى أنه "منذ التسعينيات، تقلص عدد المقاولين الرئيسيين في مجال الطيران والدفاع من 51 إلى 5 فقط.

اعترف عالم مكسيكي بارز عاش حياة مزدوجة مع أسرتين في قارتين منفصلتين بتجنيد روسيا له للتجسس على "مصدر استخباري" أمريكي في ميامي. وتم القبض على هيكتور كابريرا فوينتيس عام 2020 في مطار ميامي الدولي حيث وصل وزوجته المكسيكية من روسيا، قاصدين مكسيكو سيتي. وقبل اعتقاله، عمل كابريرا في سنغافورة أستاذ مشارك في كلية الطب التي تديرها جامعة ديوك بالاشتراك مع جامعة سنغافورة الوطنية.