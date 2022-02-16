استقبل الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الذي وصل إلى سوريا لتفقد سير مناورات البحرية الروسية في شرق المتوسط. و"تم بحث مختلف قضايا التعاون العسكري التقني بين البلدين في إطار القتال المشترك ضد فلول الإرهابيين الدوليين، والمساعدات الإنسانية الروسية للشعب السوري، الذي يعاني من عقوبات جائرة فرضتها الولايات المتحدة والدول الغربية".

أفادت الرئاسة السورية في بيان لها أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اطلع الرئيس الأسد على سير التدريبات البحرية التي يجريها الأسطول العسكري الروسي انطلاقاً من ميناء طرطوس. كما تناول الحديث "التعاون القائم بين الجيشين الروسي والسوري وخاصةً في موضوع مكافحة الإرهاب".

أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن الوزير سيرغي شويغو تفقد في ميناء طرطوس السوري حيث التدريبات البحرية في الجزء الشرقي من البحر المتوسط، واستمع إلى تقرير عن سير التدريبات على دحر سفن العدو المفترض". و"تشارك أكثر من 15 سفينة حربية من أساطيل المحيط الهادئ والشمال والبحر الأسود في التدريبات على رصد الغواصات المعادية، وفرض السيطرة على الملاحة في البحر، وتنظيم عبور الطائرات لأجواء المنطقة". وخلال عملية تفتيش لقاعدة حميميم الجوية في سوريا، شارك في تقليد جديد هناك، حيث أهدى خوذة خاصة لطيار نفذ أكثر من 300 طلعة جوية".

قالت وزارة الدفاع الروسية إن مقاتلات من طراز "ميغ -31 ك" الحاملة لصواريخ "كينجال" فرط الصوتية وقاذفات "تو-22 م" وصلت إلى قاعدة حميميم الروسية في سوريا في إطار التدريبات البحرية. وأشارت الوزارة، إلى أن المقاتلات والقاذفات قطعت أكثر من 1.5 ألف كلم من قواعدها إلى "حميميم".

أكد أوليغ سيرومولوتوف نائب وزير الخارجية الروسي، أن موسكو تشعر بالقلق إزاء الوضع في الأراضي التي تسيطر عليها الولايات المتحدة في سوريا، حيث يأتي خطر الإرهاب الدولي. وخلص إلى ضرورة الإسراع بإعادة سيطرة الحكومة السورية إلى جميع أنحاء البلاد وإقامة تعاون دولي فعال مع دمشق في مجال مكافحة الإرهاب".

أدان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اﻷعمال الإرهابية، وقال إن على من يشجعون الإرهاب أن يتوقفوا فقد يصل إلى ديارهم. وتعليقاً على التفجير الذي شهدته دمشق، أضاف أن "مثل تلك الأعمال اﻹرهابية المدانة تعكس استمرار الهجمة الغربية الأميركية واستمرار دعمها للجماعات اﻹرهابية المسلحة".

أفادت وكالة "سانا" السورية نقلاً عن مصدر عسكري بـ"استشهاد جندي وجرح 11 آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة مسبقاً ضمن حافلة مبيت عسكرية في مدينة دمشق بالقرب من دوار الجمارك".

نقلت وكالة "سبوتنيك" عن محمود خليفة المستشار العسكري للأمين العام لجامعة الدول العربية، تأكيده أن عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة ستكون قريبة جداً.

انفجرت سيارة مفخخة في محافظة مأرب اليمنية مستهدفة قافلة شاحنات تحمل ذخائر من السعودية إلى الجيش اليمني التابع لحكومة عدن، وافيد أن "الكمين لم يسفر عن خسائر، وهو الثاني من نوعه، وتعرضت الشاحنات ذاتها، يوم الجمعة الماضي، إلى استهداف بعبوة ناسفة أثناء مرورها في مديرية ثمود شمال شرقي محافظة حضرموت الواقعة شرقي اليمن".

علق أنور قرقاش، مستشار رئيس الإمارات، على زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان إلى أبو ظبي، مؤكداً أنها "أحد ثمار العمل الجاد الذي تقوم به الإمارات بسبيل تعزيز أجندة الاستقرار والازدهار". وقال: "توجهنا واضح المعالم ومقاربتنا تتجلى في تعظيم القواسم المشتركة وتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي في المنطقة".

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن "الهدف المشترك مع الإمارات يتمثل في الارتقاء بالعلاقات الثنائية في كافة المجالات" وفي كلمته خلال اجتماعه مع رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين في الدولة الخليجية، قال رجب طيب أردوغان: "الإمارات دولة مهمة جداً وشريك مهم في التجارة بالنسبة لتركيا"ـ موضحاً أنه "حتي في فترة توقف العلاقات بين البلدين، كانت التجارة مستمرة وكانت العلاقات الاقتصادية وبين الشركات مستمرة، وهذا عاد ليثبت كم هي القاعدة المشتركة بين البلدين متينة".

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق القبض على سبعة إرهابيين في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد. كما افادت أن طائرات F16 قتلت عنصرين من تنظيم "داعش" بضربة جوية شمالي البلاد.

حذرت اللجنة الليبية العسكرية المشتركة (5+5) في المنطقة الغربية من أن جهود السلام باتت مهددة ومعرضة للانهيار، بسبب الصراع بين الأطراف السياسية.

أعرب مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن دعم الجامعة لجهود تسهيل عملية حوار وطني سوداني تفضي إلى تشكيل حكومة مستقلة وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، بعد فترة انتقالية متفق عليها وتعديلات مقبولة للجميع على الوثيقة الدستورية بحسب بيان للجامعة العربية".