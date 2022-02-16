الديار/ فادي عيد

قال بالنسبة لما دفع بالرئيس سعد الحريري إلى تعليق مسيرته وعزوفه عن خوض الانتخابات، يعود وبحسب معلومات مؤكدة، إلى ما يملكه من تقاطع معلومات دولية دفعته في هذه المرحلة إلى التنحّي جانباً عن المشاركة في الحياة السياسية، خصوصاً تلميحه لأعضاء تكتّله النيابي، وأعضاء المكتب السياسي في تياره، إلى خطورة الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية، وعليه، فإن الحريري باقٍ على موقفه في هذه الظروف، وخلافاً لكل ما أشيع، هو لم يتكلم أو يطلق أي مواقف سياسية خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت.

اللواء/ حسين زلغوط

قال إنه على الرغم من الاهتزاز الداخلي الذي حدث في أعقاب هذه الجلسة، فإن موضوع تصدع الحكومة مستبعد حالياً كون أن مختلف مكونات مجلس الوزراء تحرص على الابتعاد عن أي خطوة تؤدي إلى تحمل وزر أي تعطيل لعمل الحكومة في هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، إضافة إلى الاستحقاقات المنتظرة إما على صعيد المفاوضات مع صندوق النقد، أو إجراء الانتخابات النيابية، وانتظام الواقع المالي من خلال إقرار الموازنة العامة. كما يُؤكّد مصدر وزاري في «الثنائي الشيعي» أننا لا نريد مشاكل في مجلس الوزراء، وأن جلّ ما نطالب به هو الابتعاد عن المخالفات الدستورية والعمل على تيسير أمور النّاس في هذه المرحلة، وأن يبقى مسار المؤسسات «ماشي» لمواكبة ما يواجهنا من استحقاقات على كافة الصعد.