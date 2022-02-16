وكالة الأناضول

أردوغان: نهدف مع الإمارات للارتقاء بعلاقاتنا إلى مستوى أعلى

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن هدف بلاده المشترك مع الإمارات يتمثل في الارتقاء بالعلاقات الثنائية في كافة المجالات إلى مستوى أعلى بكثير. جاء ذلك في كلمة، خلال لقائه المستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين، وذلك في ثاني أيام زيارته الرسمية إلى البلد الخليجي. وأضاف أردوغان أن العلاقات التركية الإماراتية انتقلت إلى مرحلة جديدة مع زيارة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، إلى تركيا في تشرين الثاني 2021. وأوضح أن تركيا والإمارات تملكان إرادة مشتركة وقوية لتطوير العلاقات التجارية وتعزيز الاستثمارات. وشدد على أن لقاءه، مع ولي عهد أبو ظبي، يؤكد هذه الإرادة، لافتاً إلى توقيع البلدين 13 اتفاقية في مجالات مختلفة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

شويغو يحدد مهاماً لتحسين البنية التحتية لقاعدة طرطوس

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو حدد مهاماً من شأنها زيادة تحسين البنية التحتية للقاعدة البحرية في طرطوس السورية. وتفقد شويغو تدريبات البحرية الروسية في شرق البحر الأبيض المتوسط​​، التي أجريت كجزء من سلسلة من التدريبات البحرية التي تجريها البحرية الروسية في مناطق مهمة من الناحية العملياتية من المحيطات وكذلك في مياه البحار المجاورة للأراضي الروسية. ونوهت الدفاع الروسية، إلى أن شويغو أطلع الرئيس السوري بشار الأسد على المهام التدريبية للبحرية الروسية في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط.