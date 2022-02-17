زيارة بينيت للبحرين تزيد من تعزيز الدبلوماسية الإسرائيلية الخليجية - سايمون هندرسون – 14/2/2022

مع مرور أسبوع آخر، نشهد قيام زيارة أخرى لمسؤول إسرائيلي كبير إلى منطقة الخليج. ففي الرابع عشر من شباط، حلّقت طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت فوق السعودية في طريقها إلى البحرين. وتتميز الرحلة بأهمية تاريخية ودبلوماسية أكبر من الزيارة التي قام بها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الذي سلك الطريق نفسه في 2 شباط لتوقيع اتفاقيات أمنية مع الدولة الجزيرة، وزيارة المقر المحلي للبحرية الأمريكية. وقد بدأت المنامة أساساً علاقاتها الدبلوماسية مع القدس في عام 2020، لذلك ليس من الواضح ما هو المستوى الإضافي الذي يمكن تحقيقه من خلال مثل هذه الزيارات رفيعة المستوى. ولكن بالنظر إلى العلاقات المباشرة والسياسية التي تجمع الجزيرة مع السعودية، فستزيد خطوة بينيت من التكهنات بأن العلاقات الإسرائيلية العلنية، وربما حتى الرسمية، مع الرياض وشيكة.

تجدد أزمة الشرعية في ليبيا- بين فيشمان – 14/2/2022

على الرغم من انشغالها الحالي بأزمة أوكرانيا، بإمكان الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين التدخل دبلوماسياً لمنع ليبيا من الانقسام من جديد ولإعادة البلاد إلى المسار الانتخابي السليم، وهذا ما ينبغي فعله. ففي بيان صادر في ١١ شباط، "أحيط الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش علماً" بتصويت مجلس النواب على اعتماد جدول زمني جديد مدته أربعة عشر شهراً وتعيين باشاغا رئيساً للوزراء "بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة" - وهو رد فعل يشير إلى أن الهيئات المتنافسة تجري بالفعل مفاوضات نشطة. وإلى جانب نهج التريث والترقب هذا، يتعين على واشنطن وأوروبا تبني استراتيجية تتألف من أربعة أجزاء لاستعادة إمكانية إجراء انتخابات مشروعة ودستورية. على واشنطن وأوروبا الإشارة بوضوح إلى أنهما لن تؤيدا أي ترتيبات حكم جديدة إلى أن تلتزم جميع الجهات الفاعلة المحلية بشكل سلمي بخارطة طريق سياسية يتم التوصل إليها عن طريق التفاوض.