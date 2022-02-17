TL

بالرغم من الانتكاسات اللبنانية المتتالية بارقة أمل رياضية تمثلت بفوز لبنان بلقب "بطولة العرب" في كرة السلة لأول مرة في تاريخه بفوزه على المنتخب التونسي في مباراة اقيمت على في امارة دبي، وذلك بعد تحقيق فوز مستحق بنتيجة 72 - 69.

المنار

في ذكرى القادة الشهداء الشيخ الاستشهادي راغب حرب، والسيد المؤسس عباس الموسوي، وقائد التطور والابداع عماد مغنية، تجسيد لمعنى ان يكون الوطن عزيزا وقويا على قدر ما اتسعت سماؤه ورحبت ارضه. ومن قائد المقاومة سماحة السيد حسن نصر الله في هذه المناسبة المجيدة تذكير لمن تخونه الذاكرة – او من يطعن الذاكرة والتاريخ – كيف ان قرار مقاومة الاحتلال كان استراتيجيا لحفظ هوية لبنان العربية، ولاستعادة السيادة وصنع الاستقلال الجديد.

nbn

تحت عنوان التضامن العربي وعلى خطوط التواصل وصل رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى القاهرة للمشاركة في أعمال مؤتمر الإتحاد البرلماني العربي وسيكون لرئيس المجلس كلمة يتطرق فيها للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

mtv

في الرياضة، لبنان يحقق انتصارا غير مسبوق بإحرازه البطولة العربية لمنتخبات الرجال في كرة السلة. فشكرا لابطال كرة السلة اللبنانيين، ومبروك للبنان الانتصار الابيض في الزمن الاسود. في السياسة الدولة تستكمل انهيارها.

NTV

لبنان بطل العرب في كرة السلة، متغلبا على تونس ومحرزا اللقب للمرة الأولى ولبنان بطل العالم في كرة اليد الضاربة والملاحقات القضائية التي انتقلت اليوم إلى عرين المستقبل وحصنه الأمني اللواء عماد عثمان ففي اليوم الذي منحت فيه القاضية غادة عون إجازة لحاكم مصرف لبنان من الملاحقة.. طرقت أبواب قوى الأمن الداخلي وطلبت رأس لوائه، والذي حوله تيار المستقبل إلى "قميص عثمان" وتنطلق القاضية عون في قضية عماد عثمان من اتهامها له بأنه منع جهاز أمن الدولة من تنفيذ مذكرة الإحضار بحق حاكم مصرف لبنان.

OTV

لما تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية.

LBC

لا شيء في كل ما قاله الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في ذكرى شهداء الحزب القادة، اكثر اهمية من اعلانه لاول مرة، ان الحزب يملك القدرة على تحويل الآلاف من الصواريخ التي في حوزته إلى صواريخ دقيقة، وهو فعلا حول جزءا منها، حتى انه صنع المسيرات، منذ مدة طويلة، فيما اللافت كان اعلانه الاصرار على حماية الجيش اللبناني، وتقويته وامداده بالسلاح والمال كما ونوعا.

الميادين

نقلاً عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: الولايات المتحدة وأوروبا فشلتا في اختبار تنفيذ تعهداتهما في الاتفاق النووي.

الجزيرة

عن الشرطة الوطنية الأوكرانية: تحقيق في هجمات سيبرانية أدت أمس إلى قطع خدمات موقعي وزارة الدفاع والقوات المسلحة.

العربية

منظمة الصحة العالمية تحذر العالم من إضاعة فرصة السيطرة على كورونا.